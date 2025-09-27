ولفرهامبتون يحصد أول نقطة له في الموسم بالتعادل مع توتنهام

حصد ولفرهامبتون واندرارز أول نقطة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل 1-1 اليوم السبت مع توتنهام هوتسبير الذي حرم ضيفه من الفوز وخطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق جواو بالينيا.

وكاد ولفرهامبتون أن ينهي المباراة فائزا بهدف سجله سانتياجو بوينو في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن بالينيا خطف التعادل لتوتنهام بطريقة رائعة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجاء التعادل في مباراة اليوم بعد أن خسر ولفرهامبتون مبارياته الخمس الأولى بالدوري.

وكان توتنهام يتطلع للفوز الذي كان سيصعد به إلى المركز الثاني، لكنه قدم أداء متواضعا وحالفه الحظ في عدم تلقي الهزيمة الثانية على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وأسكن محمد قدوس الكرة في شباك ولفرهامبتون في الشوط الأول لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، وبعدها واجه فريق المدرب توماس فرانك صعوبة في اختراق دفاع الضيوف الصلب.

وظل ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بينما صعد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.