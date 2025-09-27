الأحد 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولفرهامبتون يحصد أول نقطة له في الموسم بالتعادل مع توتنهام

منذ 24 ثانية
ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

A A A
طباعة المقال

حصد ولفرهامبتون واندرارز أول نقطة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل 1-1 اليوم السبت مع توتنهام هوتسبير الذي حرم ضيفه من الفوز وخطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق جواو بالينيا.

وكاد ولفرهامبتون أن ينهي المباراة فائزا بهدف سجله سانتياجو بوينو في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن بالينيا خطف التعادل لتوتنهام بطريقة رائعة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجاء التعادل في مباراة اليوم بعد أن خسر ولفرهامبتون مبارياته الخمس الأولى بالدوري.

وكان توتنهام يتطلع للفوز الذي كان سيصعد به إلى المركز الثاني، لكنه قدم أداء متواضعا وحالفه الحظ في عدم تلقي الهزيمة الثانية على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وأسكن محمد قدوس الكرة في شباك ولفرهامبتون في الشوط الأول لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، وبعدها واجه فريق المدرب توماس فرانك صعوبة في اختراق دفاع الضيوف الصلب.

وظل ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بينما صعد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباق إميليا للدراجات
استبعاد فريق إسرائيلي من سباق إميليا للدراجات.. والسبب؟
مباراة يوفنتوس وكومو
يوفنتوس يتعادل 1-1 مع أتلانتا ليضيع فرصة تصدر الدوري الإيطالي
لاعبو أتليتيكو مدريد
ثنائية ألفاريز تقود أتليتيكو لانتصار مذهل 5-2 على ريال مدريد المتصدر

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
جواد نصر الله
نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
عناصر من حزب الله
من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟