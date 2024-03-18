ويتلوك "على المسار الصحيح" بفوزه بذهبية حصان الحلق في بريطانيا

قال ماكس ويتلوك البطل الأولمبي ثلاث مرات إنه عاد إلى المسار الصحيح بعد فوزه بالميدالية الذهبية في حصان الحلق ببطولة الجمباز البريطانية.

وابتعد ويتلوك (31 عاما) عن الجمباز لمدة 18 شهرا بعد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021، بحثا عن الحافز للاستمرار، لكنه يستهدف الدفاع عن ميداليته الذهبية في باريس في أغسطس آب المقبل حين يشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة.

وقال ويتلوك بعد تسجيله 15.250 نقطة أمس الأحد في ليفربول، مع تسجيل جاك جارمان صاحب الميدالية الفضية 14.150 نقطة “أنا سعيد حقا.

“كانت بداية الأسبوع إيجابية بالنسبة لي بشكل عام. لا تزال هناك مجالات يمكنني تحسينها لكنني بالتأكيد على الطريق الصحيح”.

وقبل عام واحد وضمن نفس البطولة، حل ويتلوك سابعا في منافسات حصان الحلق بعد ارتكاب أخطاء نادرة.

وأضاف الفائز بست ميداليات أولمبية “إنه شعور جنوني أننا في العام الأولمبي الآن. يبدو أن 2024 قد بدأت بالفعل.

“إنه شعور جيد ومن الجيد العودة. منذ (دورة ألعاب) طوكيو، شهد الأمر تقلبات بالنسبة لي بعد عام من الانقطاع عن الرياضة ثم العودة إليها”.

وحل ويتلوك، الحائز على ذهبية حصان الحلق والحركات الأرضية في ريو دي جانيرو عام 2016، في المركز الخامس في بطولة العالم لحصان الحلق العام الماضي بعد غيابه عن بطولة أوروبا 2023 بسبب الإصابة.