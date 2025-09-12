ويسا لاعب نيوكاسل الجديد يغيب عن مواجهة ولفرهامبتون

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن الوافد الجديد يوان ويسا سينتظر ظهوره الأول مع الفريق بعد إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ليغيب عن مباراة الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون واندرارز.

وتعاقد نيوكاسل مع ويسا مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74.43 مليون دولار) بعد ملحمة انتقال طويلة رفض فيها ناديه السابق برنتفورد مرارا عروضا من نيوكاسل لضم المهاجم مما أدى إلى توقف الصفقة.

وشارك اللاعب (29 عاما) في مباراتين مع منتخب الكونجو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم هذا الشهر وسجل في مرمى جنوب السودان والسنغال قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة.

وردا على سؤال بشأن جاهزية ويسا لمواجهة ولفرهامبتون في المباراة التي ستقام على أرضه قال هاو للصحفيين “لسوء الحظ لا. لن يلحق بهذه المباراة، رأيته للمرة الأولى أمس.

“يشعر بآثار الإصابة. سيتعين علينا مراقبة حالته … أعتقد أنه سيخضع لمزيد من الفحوصات وربما يذهب لرؤية أخصائي”.

وسيسعى ويسا، الذي سجل 45 هدفا في 137 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برنتفورد، ونيك فولتيماده المنضم للنادي في صفقة قياسية لتعويض ألكسندر إيساك بعد انتقال السويدي إلى ليفربول.

وقال هاو “من الصعب جدا العثور على هداف لا يشق له غبار في الدوري الإنجليزي الممتاز ومن الصعب التعاقد معه. (ويسا) يتمتع بمميزات رائعة، قدم عاما رائعا ليس فقط الموسم الماضي لكن قبل ذلك، لذا فهو يملك تاريخا حافلا من تسجيل الأهداف.

“قدم أداء جيدا ضدنا وكان منافسا صعبا عندما واجهناه، وأنا معجب حقا بالرحلة التي خاضها للوصول إلى هذا المستوى لأن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة له”.

وأضاف هاو أن لاعب الوسط جاكوب رامسي سيغيب أيضا بعد تعرضه لإصابة في مباراة نيوكاسل أمام ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المدرب “تورم كاحله بين الشوطين واضطر للخروج. لسوء الحظ، أعتقد أنه سيغيب حتى بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وهذه ضربة قوية”.

واستهل نيوكاسل الموسم بشكل مخيب في الدوري إذ حصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الأولى.