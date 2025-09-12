ويلتيجي تغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى.. والسبب؟

ستغيب عداءة المسافات المتوسطة الإثيوبية ديريبي ويلتيجي عن بطولة العالم بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة طلب وحدة نزاهة ألعاب القوى بإيقافها مؤقتا لحين الانتهاء من نظر قضية منشطات مزعومة.

وتم تبرئة العداءة (23 عاما)، والتي فازت بفضية سباق 1500 متر في بطولة العالم الماضية في بودابست قبل عامين، من تهمة رفض تقديم عينة منشطات للوكالة الإثيوبية لمكافحة المنشطات في أواخر أغسطس آب الماضي.

واستأنفت وحدة النزاهة ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وقالت أمس الخميس إنها طالبت بمنع ويلتيجي من المشاركة في بطولة العالم حتى يتم البت في القضية.