ويمبلدون تحقق رقماً قياسياً في عدد المباريات التي تمتد لخمس مجموعات

حقق فوز الروسي دانييل ميدفيديف على الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا على مستوى البطولات الأربع الكبرى في عصر الاحتراف إذ كانت المباراة رقم 36 في منافسات فردي الرجال في نسخة العام الحالي التي تمتد لخمس مجموعات.

واحتاج اللاعب الروسي أربع ساعات ليتأهل إلى قبل النهائي ليضرب موعدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب.

كما خاض ألكاراز مباراة من خمس مجموعات أمام فرانسيس تيافو في الدور الثالث، لكنه حسم الفوز على تومي بول في دور الثمانية في أربع مجموعات اليوم الثلاثاء.

وقبل خمس مباريات على نهاية منافسات فردي الرجال، ليس من المستبعد أن تزداد عدد المواجهات التي تحتكم إلى مجموعة خامسة.

وبسؤاله عن سبب امتداد هذا العدد الكبير من المباريات إلى مجموعة خامسة في البطولة التي تأثرت بهطول الأمطار، قال ميدفيديف إن الأرضية قد يكون لها صلة بذلك.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 28 عاما “لا أعرف. ربما بات المستوى متقاربا أكثر من ذي قبل.

“في رأيي، يصعب الفوز بثلاث مجموعات متتالية على الأرضية العشبية. قد يكون كسر واحد للإرسال كافيا لحسم المجموعة. تقدم أداء سيئا على إرسالك في شوط واحد، خطأ مزدوج، خطأ سهل أو شيء كهذا، تخسر المجموعة.

“الأمر يتعلق بالتنس على الملاعب العشبية”.

وكانت أطول مباريات فردي الرجال هذا العام فوز تاناسي كوكيناكيس في خمس مجموعات على فيلكس أوجيه ألياسم في أربع ساعات و38 دقيقة.