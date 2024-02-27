الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يورغن كلوب: ليفربول مبتلى بالإصابات وبحاجة إلى "معجزة"

منذ 12 ثانية
يورغن كلوب

يورغن كلوب

A A A
طباعة المقال

أفاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، أن الفريق المبتلى بالإصابات بحاجة إلى “معجزة” في ظل الشكوك حول إمكانية مشاركة عدد من اللاعبين البارزين في مباراة ساوثامبتون غدا الأربعاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان لاعب خط الوسط رايان جرافنبرخ، الذي أصيب خلال الفوز على تشيلسي يوم الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مباراة الغد.

وقال كلوب “رايان غير متاح…هي إصابة في الأربطة.

“قد تكون (الإصابة) أسوأ بكثير. ولكن الأمر سيء بما يكفي باستبعاده من المباراة، المباراة المقبلة… سنرى.

“نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد من اللاعبين. لهذا لا أرغب في استبعادهم لفترة طويلة. لكن الأمر يتعلق بالعديد من اللاعبين”.

وقال كلوب إن الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز، الذي غاب عن نهائي كأس الرابطة، ليس من المؤكد مشاركته أيضا في مباراة الغد.

وأضاف “علينا أن نرى ما يمكنهما فعله اليوم”.

وأبدى المدرب الألماني تقديره لعمق الفريق ومواهبه الشابة ودور ذلك في الطريقة التي أدى بها الفريق هذا الموسم، بما في ذلك التتويج بكأس الرابطة.

وقال كلوب “فريقنا أكثر عمقا مما كنا نعتقد. قلت هذا عدة مرات، بدون الصغار (اللاعبون الشبان)، ما كنا لنصل إلى هنا.

“قصة يوم الأحد كانت واحدة من أفضل قصص كرة القدم على الإطلاق. أولادنا قدموا كرة قدم شابة، بعد أن ظهروا مؤخرا وليس لديهم خبرة لكن لديهم الكثير من الموهبة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

تشيلسي وليدز
الدوري الإنكليزي.. مواجهة مصيرية بين "تشيلسي وليدز" يوم غد الأربعاء
الألعاب الأولمبية
منظمو باريس 2024 يكشفون موعد طرح تذاكر ألعاب القوى
مستشفى- تعبيرية
وضع السويدي أولسون على أجهزة التنفس الصناعي بعد فقد وعيه

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
غارة إسرائيلية على بعلبك
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟