"يوريتش" مدرب تورينو يعتزم الرحيل نهاية الموسم

قال إيفان يوريتش مدرب تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت إنه ينوي الرحيل عن النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وكان يوريتش (48 عاما) وهو كرواتي تولى تدريب تورينو في 2021 وقاده للحصول على المركز العاشر في الدوري الإيطالي مرتين.

وحاليا يحتل تورينو المركز التاسع قبل الجولة الأخيرة.

وبعد فوزه في ملعبه على ميلان 3-1 أمس السبت لا تزال أمام تورينو فرصة التأهل للعب على المستوى الأوروبي الموسم المقبل لكن يوريتش أكد أن هذا لا علاقة له بمستقبله مع النادي.

وقال المدرب لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا “ليس هذا من شروط الاستمرار هنا.

“أود الحصول على المزيد من البهجة وهي غير موجودة هنا.

“أنت تحاول تغيير الأشياء لكن بعد وقت طويل تكتشف عدم الجدوى. من المناسب لنا اللعب على المستوى الأوروبي بعد ثلاثة مواسم رائعة.”

وسيخوض تورينو مباراته الأخيرة في الموسم في ضيافة أتلانتا في 26 مايو أيار الجاري.