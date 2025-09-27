يوفنتوس يتعادل 1-1 مع أتلانتا ليضيع فرصة تصدر الدوري الإيطالي

أهدر يوفنتوس فرصة اعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه أتلانتا اليوم السبت، إذ نجح في قلب تأخره بهدف لكنه لم يتمكن من إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة عندما لعب الضيوف بعشرة لاعبين.

وبعد أن أهدر يوفنتوس فرصا سانحة للتسجيل في الشوط الأول، باغته أتلانتا وتقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل الاستراحة بهدف كمال الدين سليمانا بعد مجهود فردي رائع.

وأدرك البديل خوان كابال التعادل لصالح يوفنتوس قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة مستغلا خطأ في تشتيت الكرة من دفاع أتلانتا، ورغم طرد مارتن دي رون لاعب الضيوف بعد ذلك بدقيقتين، صمد الفريق حتى النهاية ليعود بنقطة ثمينة من تورينو.

وبهذا التعادل، يظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يحل ضيفا على ميلان غدا الأحد، فيما يحتل أتلانتا المركز الخامس بتسع نقاط.