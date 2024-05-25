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يوفنتوس يختم مشواره في الدوري الإيطالي بانتصار على مونزا

منذ 6 دقائق
نادي يوفنتوس الإيطالي

نادي يوفنتوس الإيطالي

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أنهى يوفنتوس موسمه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على ضيفه مونزا بفضل ثنائية في الشوط الأول عبر فيدريكو كييزا وأليكس ساندرو.

وأنهى يوفنتوس موسمه في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، لكن لا يزال بإمكان أتلانتا الخامس، الذي يملك 66 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين، يتفوق عليه في الترتيب.

وافتتح كييزا ثنائية يوفنتوس في الدقيقة 26 ثم ضاعف ساندرو النتيجة بعد دقيقتين فقط بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

واقترب يوفنتوس من هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني لكن محاولة كييزا من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت بإطار المرمى.

وأنهى مونزا الموسم في المركز 12 برصيد 45 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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