الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
يوفنتوس يخسر أمام كومو ويواصل سلسلة عدم الفوز في دوري إيطاليا

منذ 6 دقائق
مباراة يوفنتوس وكومو

خسر يوفنتوس 2-صفر أمام مضيفه كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد وهي نتيجة أخرى مخيبة للآمال بعد خمسة تعادلات متتالية في جميع المسابقات لفريق المدرب إيجور تيودور.

تقدم كومو بهدف في الدقيقة الرابعة عندما سدد المدافع مارك-أوليفر كيمف الكرة مباشرة من مسافة قريبة باتجاه القائم البعيد بعد عرضية نيكو باز.

واعتقد يوفنتوس أنه أدرك التعادل في الدقيقة 36 عندما سدد جوناثان ديفيد كرة قوية من مسافة قريبة من داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتاج كيمف للعلاج من جرح في جبهته في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد التحام غير متعمد مع زميله جاكوبو رامون لكنه تمكن من مواصلة اللعب بعد تعرضه لشد قوي.

استمرت معاناة يوفنتوس وضاعف باز تقدم كومو في الدقيقة 79 بمجهود فردي رائع إذ توغل من الجهة ليمر من أندريا كامبياسو قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى فوق الحارس ميشيل دي جريجوريو.

ساهم اللاعب الأرجنتيني (21 عاما) في ثمانية من أهداف كومو التسعة في الدوري هذا الموسم بواقع أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في سبع مباريات وهو العدد الأكبر في الدوري الإيطالي.

تقدم كومو إلى المركز الخامس في الترتيب متساويا مع يوفنتوس صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

