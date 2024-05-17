يوفنتوس يقيل مدربه "أليجري" لسوء التصرف في نهائي كأس إيطاليا

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 17-5-2024) إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا وهو ما تسبب في طرده.

وفاز يوفنتوس 1-صفر على أتلانتا ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إيطاليا (15 لقبا) يوم الأربعاء الماضي وهو أول لقب يحققه منذ ثلاث سنوات.

وطرد أليجري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب (56 عاما) اشتبك بعد المباراة مع طاقم التحكيم ومسؤولين بالنادي.

وقال النادي في بيان “يعلن يوفنتوس إعفاء ماسيميليانو أليجري من منصبه.

“جاء (القرار) بسبب تصرفاته أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا والتي لا تنسجم مع قيم يوفنتوس التي يتعين على كل فرد في النادي الالتزام بها”.

وتولى أليجري تدريب الفريق لأول مرة في 2014 وقاده لخمسة مواسم، قبل أن يعود في 2021 بعد ابتعاده عن التدريب لمدة عامين.