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يوفنتوس يهدر النقاط مجددا أمام جنوة

منذ 9 ثواني
يوفنتوس

يوفنتوس

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أهدر يوفنتوس المزيد من النقاط في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه جنوة اليوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري، بعد طرد المهاجم دوسان فلاهوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفريق القادم من تورينو فوزا واحدا فقط في آخر ثماني مباريات.

واقترب جنوة من التسجيل في الشوط الأول عندما ارتقى المدافع ماتيا باني ليقابل عرضية ألبرت جوموندسون بضربة رأس، لكن فويتشيك تشيسني تصدى لها ببراعة.

وعاد يوفنتوس بقوة أكبر مع انطلاق الشوط الثاني، وكانت أخطر فرصة من نصيب فلاهوفيتش، العائد من الإيقاف، في الدقيقة 75، لكنه وجه الكرة بضربة رأس فوق العارضة.

وحصل فلاهوفيتش على البطاقة الصفراء في الوقت بدل الضائع قبل أن يتلقى الإنذار الثاني للاعتراض.

بهذا التعادل يصبح الفارق 16 نقطة بين يوفنتوس وإنتر ميلان المتصدر، بينما يتساوى مع ميلان، قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم الأحد، فيما بقى جنوة في المركز 12.

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    المصدر :
  • رويترز

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