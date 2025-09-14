يوفيتش تفوز على بارتونكوفا وتواجه أرانغو في نهائي وادي الحجارة للتنس

استعادت الأمريكية إيفا يوفيتش توازنها بعد تذبذب أدائها في المجموعة الثانية لتفوز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 6-3 و6-7 و6-3 في الدور قبل النهائي من بطولة وادي الحجارة المفتوحة للتنس أمس السبت وتضرب موعدا مع إميليانا أرانجو في النهائي.

قدمت يوفيتش (17 عاما)، المصنفة 73 عالميا، بداية قوية وفازت بالأشواط الثلاثة الأولى قبل أن تتقدم 5-2 في طريقها لحسم المجموعة الأولى.

وكانت المجموعة الثانية متقاربة بين اللاعبتين.

واستعادت يوفيتش رباطة جأشها في المجموعة الحاسمة لتتفوق على بارتونكوفا (19 عاما) وتبلغ أول نهائي في مسيرتها في إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في مباراة استمرت قرابة ثلاث ساعات.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى من البطولة فئة 500 نقطة والتي تقام على الملاعب الصلبة، قدمت الكولومبية أرانجو أداء متماسكا لتتغلب على الفرنسية إلزا جاكيمو 6-4 و7-5 في أقل من ساعتين.

وتسعى أرانجو، التي احتلت المركز الثاني ببطولة ميريدا في فبراير شباط، أيضا للفوز بأول ألقابها الفردية في إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.