السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوكريش يسجل أول ثنائية له بالدوري الإنجليزي في فوز أرسنال الكبير على ليدز يونايتد

منذ دقيقتان
نادي أرسنال

نادي أرسنال

A A A
طباعة المقال

سجل مهاجم أرسنال فيكتور يوكريش أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأضاف المدافع يورن تيمبر هدفين آخرين ليقودا فريقهما للفوز 5-صفر على ليدز يونايتد في استاد الإمارات اليوم السبت.

لكن إصابة القائد مارتن أوديجارد والجناح بوكايو ساكا قللت من فرحة هذا الفوز الكبير.

وضع تيمبر أرسنال في المقدمة في الدقيقة 34 بضربة رأس رائعة من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس ثم مرر الكرة إلى ساكا ليهز الدولي الإنجليزي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد انضمامه إلى أرسنال من سبورتنج لشبونة في يوليو تموز مقابل 55 مليون جنيه إسترليني سجل الدولي السويدي يوكريش الهدف الذي كان يرغب فيه بشدة بإنهاء رائع لهجمة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وأضاف تيمبر الهدف الرابع بعد ركلة ركنية أخرى بعدها بثماني دقائق.

وحصل الشاب ماكس دومان على ركلة جزاء لصالح أرسنال سددها يوكريش بنجاح مسجلا الهدف الخامس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نادي أرسنال
أرسنال يعزز هجومه بالتعاقد مع إيزي من كريستال بالاس
باير ليفركوزن
ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج
مارك ماركيز
ماركيز يواصل هيمنته بفوزه بسباق السرعة في جائزة المجر الكبرى

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل