يوكريش يسجل أول ثنائية له بالدوري الإنجليزي في فوز أرسنال الكبير على ليدز يونايتد

سجل مهاجم أرسنال فيكتور يوكريش أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأضاف المدافع يورن تيمبر هدفين آخرين ليقودا فريقهما للفوز 5-صفر على ليدز يونايتد في استاد الإمارات اليوم السبت.

لكن إصابة القائد مارتن أوديجارد والجناح بوكايو ساكا قللت من فرحة هذا الفوز الكبير.

وضع تيمبر أرسنال في المقدمة في الدقيقة 34 بضربة رأس رائعة من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس ثم مرر الكرة إلى ساكا ليهز الدولي الإنجليزي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد انضمامه إلى أرسنال من سبورتنج لشبونة في يوليو تموز مقابل 55 مليون جنيه إسترليني سجل الدولي السويدي يوكريش الهدف الذي كان يرغب فيه بشدة بإنهاء رائع لهجمة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وأضاف تيمبر الهدف الرابع بعد ركلة ركنية أخرى بعدها بثماني دقائق.

وحصل الشاب ماكس دومان على ركلة جزاء لصالح أرسنال سددها يوكريش بنجاح مسجلا الهدف الخامس.