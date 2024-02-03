يوكيتش يحرز ثلاثية من الأرقام المزدوجة ويقود ناغتس للفوز على بليزرز

قاد نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس للفوز على الضيف بورتلاند تريل بليزرز 120-108 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز يوكيتش 27 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة، وهو أعلى رقم له هذا الموسم، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحقق يوكيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة 15 هذا الموسم بنهاية الربع الثالث من المباراة. وهذه هي المرة 120 التي يحرز فيها ثلاثية من الأرقام المزدوجة في الدور التمهيدي للموسم.

وكان يوكيتش قد غاب عن مباراة ناجتس التي خسرها أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الأربعاء الماضي بسبب آلام أسفل الظهر.

وأضاف آرون جوردون 18 نقطة لدنفر، وأهدر جمال موراي فرصة تحقيق ثلاثية من الأرقام المزدوجة وأنهى المباراة بتسجيل 13 نقطة وتقديم عشر تمريرات حاسمة لزملائه والاستحواذ على تسع كرات مرتدة.

وسجل كنتافيوس كالدويل بوب 16 نقطة وأضاف بيتون واتسون 14 نقطة ومايكل بورتر وريجي جاكسون 13 نقطة لكل منهما ليحقق ناجتس فوزه الثالث في أربع مباريات.

وأحرز اللاعب الصاعد سكوت هندرسون أعلى عدد من النقاط لصالح بورتلاند وهو 30 نقطة.

وسجل أنفيرني سيمونز 29 نقطة، وأضاف مالكولم بروجدون 11 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه. كما سجل توماني كامارا ودوب ريث 10 نقاط لكل منهما. وتوقفت مسيرة انتصارات بليزرز التي استمرت في مباراتين متتاليتين.

وفي مواجهة أخرى، سجل جيمي باتلر 24 نقطة وأضاف زميله بام أديبايو 20 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليقودا ميامي هيت للفوز 110-102 على صاحب الضيافة واشنطن ويزاردز.

واستحوذ باتلر على تسع كرات مرتدة أيضا.

وأحرز تيري روزير 15 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، كما سجل تايلر هيرو 15 نقطة للفريق الفائز.

وشارك كيفن لاف بديلا لأحد زملائه وسجل 13 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة لميامي الذي فاز للمرة الثانية على التوالي بعد تجرعه الخسارة في سبع مباريات متتالية، وهو أكبر عدد من الهزائم المتتالية له هذا الموسم.

وسجل لاعب واشنطن كوري كيسبرت ست رميات ثلاثية وهو ما سلط الضوء على أدائه وتسجيله 26 نقطة بعدما شارك بديلا.

وأحرز جوردان بول 16 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه. وسجل ديني أفديا 15 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لصالح ويزاردز الذي خسر أول مباراتين من أربع مباريات يخوضها على ملعبه ليبلغ عدد المرات التي فاز فيها على أرضه هذا الموسم ثلاث من أصل عشرين مباراة.

وفي مواجهات أخرى الليلة الماضية فاز أتلانتا هوكس على ضيفه فينكس صنز 129-120 وتغلب لوس أنجليس كليبرز على صاحب الضيافة ديترويت بيستونز 136-125.

وفاز هيوستون روكتس على ضيفه تورونتو رابتورز 135-106.