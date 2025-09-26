يولماند: ليفركوزن لا يزال مشروعاً قيد الإنشاء

قال المدرب كاسبر يولماند إن باير ليفركوزن لا يزال مشروعا قيد الإنشاء لتجهيز فريق تنافسي ويحتاج إلى مزيد من الوقت ليعطي ثماره وذلك قبل مواجهة مضيفه سانت باولي غدا السبت بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وعانى ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية في 2024 تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو، هذا الموسم في غياب الإسباني ومجموعة من اللاعبين البارزين الذين غادروا النادي بما في ذلك فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج.

ويحتل الفريق المركز 11 في الدوري برصيد خمس نقاط متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ بعد أربع مباريات وبنقطتين عن سانت باولي صاحب المركز الخامس.

وبعد إقالة إريك تن هاج بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني عين الفريق مدرب منتخب الدنمرك السابق يولماند في الثامن من سبتمبر أيلول ومنذ ذلك الحين حقق فوزا وتعادلا في مباراتين بالدوري.

وقال يولماند في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “إنها عملية طويلة. نحتاج إلى وقت ونحتاج إلى مباريات.

“نحن متفائلون للغاية ونملك فريقا رائعا. يمكننا بناء فريق مذهل لكننا لا نزال في طور البناء. الكثير من اللاعبين الجدد وهو ما ينطبق أيضا على الجهاز الفني. لكن في كل مباراة يجب أن نحقق النتائج المرجوة”.

ومدد ليفركوزن، الذي سيلعب ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، سلسلة مبارياته القياسية التي لم يخسر فيها خارج أرضه في الدوري الألماني إلى 35 مباراة متتالية تمتد على أكثر من موسمين، لكنه لا يزال يدمج عددا كبيرا من اللاعبين الجدد تحت قيادة مدربه الثاني هذا الموسم.

وقال يولماند “تسير الأمور بشكل جيد.

“في كل يوم نتدرب ونخوض مباريات… الأمور تتحسن أكثر فأكثر. الكثير من اللاعبين الجدد، والكثير من المراكز الجديدة لبعض اللاعبين. يجب أن يتعرفوا على بعضهم البعض”.

وقال “قدمنا بعض الجوانب الجيدة في المباريات لكن بوسعنا تقديم أداء أفضل”.