"يوناس فينغارد" يغادر المستشفى بعد حادث خطير خلال سباق الباسك

أعلن فريق فيسما لِيس آبايك للدراجات أن الدراج الدنمركي يوناس فينغارد، الفائز بسباق فرنسا مرتين، غادر المستشفى بعد مرور 12 يومًا على تعرضه لحادث خطير أثناء مشاركته في سباق الباسك في إسبانيا.

وشهدت المرحلة الرابعة من سباق الباسك في وقت سابق هذا الشهر حادثا كبيرا تسبب في إصابة فينجارد (27 عاما) بكسر في الترقوة وعدة ضلوع.

وقال فريقه في التاسع من أبريل نيسان إن فينجارد خضع لجراحة ناجحة في الترقوة.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء “حان الوقت الآن للتعافي بشكل كامل مرة أخرى”.

ويأمل فينجارد في التعافي في الوقت المناسب للدفاع عن لقبه في سباق فرنسا لكن استعداداته تأثرت بالحادث حيث قال مدير الفريق ميرين زيمان إنه سيغيب عن معسكر تدريبي في مايو.

وينطلق سباق فرنسا في 29 يونيو حزيران في فلورنسا وينتهي في 21 يوليو تموز في نيس.