يونايتد يتعاقد مع المهاجم سيسكو من لايبزيغ

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادما من رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني بعقد يمتد حتى 2030.

وتبلغ قيمة الصفقة 76.5 مليون يورو (89 مليون دولار) بالإضافة إلى 8.5 مليون مكافآت.

سجل سيسكو (22 عاما)، الذي انضم إلى لايبزيغ قادما من سالزبورج النمساوي في 2023، 39 هدفا في 87 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الألماني.

وقال سيسكو في بيان “لا شك أن تاريخ مانشستر يونايتد مميز لكن ما يثير حماسي حقا هو المستقبل”.

وأضاف “عندما ناقشنا المشروع، كان واضحا أن كل شيء جاهز من أجل هذا الفريق كي يواصل النمو والمنافسة على أكبر الألقاب مجددا قريبا… إنه بلا شك المكان المثالي للوصول إلى أعلى مستوياتي وتحقيق جميع طموحاتي”.

وتابع “أتوق بشدة لبدء التعلم من (المدرب) روبن (أموريم) والتواصل مع زملائي في الفريق لتحقيق النجاح الذي نعلم جميعا أننا قادرون عليه سويا”.

كما تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجمين ماتيوس كونيا وبريان مبيومو بالإضافة إلى الظهير الأيسر دييغو ليون من أجل الموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة على ملعبه أمام أرسنال في 17 أغسطس آب.

أنفق يونايتد حوالى 200 مليون جنيه إسترليني بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أدنى مركز يحققه في الدوري الممتاز منذ 51 عاما.

سيقدم الفريق اللاعبين الجدد الأربعة في أولد ترافورد قبل مباراة ودية أمام فيورنتينا الإيطالي اليوم.