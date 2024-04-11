"يونايتد" يعلن غياب فاران عن المنافسات لأسابيع

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب قلب دفاعه الفرنسي رافائيل فاران عن المنافسات لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية فيما لن يشارك جوني إيفانز في مواجهة بورنموث بالدوري مطلع الأسبوع.

وأصيب اللاعبان في خسارة يونايتد 4-3 أمام تشيلسي مطلع الأسبوع، لينضما إلى قائمة المدافعين المصابين التي تضم ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف.

وقال النادي إن فاران (30 عاما) يأمل في العودة للمنافسات قبل نهاية الموسم، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يكون غياب إيفانز للإصابة لفترة وجيزة.

ويعاني يونايتد، سادس الترتيب، من غياب مدافعين بارزين هذا الموسم للإصابة.

وبخلاف مارتينيز وليندلوف، سيغيب الظهير الأيسر لوك شو عن الملاعب لبضعة أسابيع ولم يشارك هاري مجواير وآرون وان بيساكا في العديد من المباريات بينما خضع تيريل مالاسيا لجراحة في الركبة العام الماضي أبعدته عن المنافسات منذ ذلك الحين.