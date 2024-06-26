12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.. مباراة قتالية تنتهي بفوز تركيا على التشيك

تغلبت تركيا على مقاومة شديدة لعشرة من لاعبي التشيك خلال فوزها 2-1 (الأربعاء 26-6-2024)، بفضل هدفي هاكان شالهان أوغلو وجينك طوسون، لتضرب موعدا مع النمسا في دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وترسل التشيك إلى خارج البطولة.

واحتاجت التشيك، التي تأهلت إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، إلى الفوز في هامبورج ليكون لديها أي فرصة للتأهل عن المجموعة السادسة، لكن حصول لاعب الوسط المهاجم أنتونين باراك على بطاقة حمراء في الدقيقة 20 أضر كثيرا بخططها.

وأنهت تركيا منافسات المجموعة السادسة في المركز الثاني خلف البرتغال المتصدرة، وستواجه النمسا في دور الستة عشر في الثاني من يوليو تموز في لايبزيج.

وفي نهاية فوضوية للمباراة، تلقى توماش خوري لاعب التشيك بطاقة حمراء أيضا بعد شجار عند صفارة النهاية.

كان الحكم الروماني صارما في هذه المباراة ووجه 12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء بمعدل 9 انذارات لتركيا، و3 للتشيك مع بطاقة حمراء.

وضغط الفريقان بقوة منذ البداية في أجواء صاخبة وزحف مشجعو تركيا إلى المباراة وتفوقوا من حيث العدد على مشجعي التشيك بفضل الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا.

* هدف شالهان أوغلو الأول

كان هدف قائد تركيا (30 عاما) في الدقيقة 50 هو أول أهدافه في ثالث مشاركة له ببطولة أوروبا ليثير حماس الجماهير. وسدد شالهان أوغلو كرة منخفضة تجاوزت الحارس يندريخ ستانيك الذي بدا وأنه تعرض لإصابة في كتفه عندما تصدى لمحاولة قبلها بقليل واستبدله المدرب بعد الهدف.

وكاد الشاب أردا جولر يضاعف تقدم تركيا، لكنه أهدر فرصة هدف محقق من مسافة قريبة لسبب غير مفهوم. وبعدها بدقيقة تعادلت التشيك، وسجل توماش سوتشيك في الدقيقة 66 بعد رمية تماس طويلة تسببت في حالة من الفوضى داخل منطقة جزاء تركيا، ليزيد مستوى الإثارة قرب نهاية المباراة.

وسجل جينك طوسون هدف فوز تركيا في الوقت بدل الضائع، مما أثار الصخب على مقاعد البدلاء وبين مشجعي تركيا، وأبعدت النتيجة الذكريات المؤلمة في النسخة الماضية من البطولة عندما ودعت تركيا البطولة بعدما تعرضت لثلاث هزائم وتلقت شباكها ثمانية أهداف.

وكانت البرتغال قد ضمنت بالفعل صدارة المجموعة لكنها خسرت من جورجيا، التي تأهلت ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.