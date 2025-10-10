الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
17 عامًا فقط.. محمود أبو زيد يتألق في غرب آسيا ويخطف الأنظار

منذ 12 دقيقة
تألّق الشاب محمود عمر أبو زيد من بلدة مشمش – عكار في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، التي نظّمها الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وأقيمت في بيروت – المدينة الرياضية، بعدما قطع مسافة 3000 متر موانع بزمن 8 دقائق و59 ثانية.

ويُعد هذا الرقم تأهيليًا مباشرًا لبطولة العالم تحت العشرين عامًا، المقررة في أوريغان، الولايات المتحدة الأمريكية، ما يضع محمود ضمن أبرز المواهب الصاعدة على الصعيد الدولي.

ويمثل محمود، البالغ من العمر 17 عامًا، نادي Origan American تحت إشراف المدرب روجيه بجاني، ويعتبر من أبرز الأسماء الواعدة في ألعاب القوى اللبنانية، مع توقعات كبيرة لمستقبل حافل بالإنجازات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

