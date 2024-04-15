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3 أهداف لبالمر في أول 30 دقيقة من مباراة فريقه أمام إيفرتون

منذ 22 دقيقة
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

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سجل كول بالمر لاعب وسط تشيلسي ثلاثة أهداف في أول 30 دقيقة من مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين ليسجل ثاني ثلاثية له على التوالي على ملعب ستامفورد بريدج.

وأحرز بالمر الهدف الأول بعد 13 دقيقة عندما راوغ جاريد برانثويت بتمرير الكرة بين قدميه وتبادلها مع نيكولاس جاكسون ثم أطلق تسديدة مباشرة من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وبعدها بخمس دقائق، سجل الهدف الثاني حيث تصدى بيكفورد لتسديدة جاكسون لتتحول نحو بالمر الذي وضعها في الشباك الخالية بضربة رأس.

كما أهدى بيكفورد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 29 حين اعترض بالمر تمريرة حارس إيفرتون ليسدد ببراعة بقدمه اليمنى، وهي القدم الضعيفة، من فوق حارس مرمى إنجلترا.

وهذه هي الثلاثية الثانية تواليا لبالمر في ستامفورد بريدج بعد أن سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الفوز 4-3 على مانشستر يونايتد في الرابع من أبريل نيسان الجاري.

وسجل بالمر 22 هدفا حتى الآن هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تشيلسي يتخطى 20 هدفا في الموسم منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019.

وسجل جاكسون أيضا في الدقيقة 44 ليتقدم تشيلسي 4-صفر في الشوط الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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