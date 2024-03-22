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45 ألف متطوع يشاركون في أولمبياد باريس 2024 والألعاب البارالمبية

منذ 40 دقيقة
أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس 2024

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أفادت اللجنة المنظمة اليوم الجمعة أن أولمبياد باريس 2024 سيعتمد على فريق من 30 ألف متطوع مقابل 15 ألف متطوع للدورة البارالمبية.

وجاء نحو 20 في المئة من المتطوعين من دول أجنبية بعد أن وقع عليهم الاختيار من بين 300 ألف متقدم.

وشهد أولمبياد لندن 2012 مشاركة 70 ألف متطوع وكان مخططا أن يشارك 110 آلاف متطوع في دورة طوكيو قبل جائحة كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة لباريس 2024 في بيان لرويترز “عدد المتطوعين الذي تم تخصيصه لدورة باريس 2024 يتماشى مع احتياجاتنا ومشروعنا، بهدف إعطاء متطوعينا مهمة حقيقية وجعلهم يشعرون بأهميتهم.

“حجم برامج المتطوعين يعتمد على عدد أماكن المنافسات وعدد الرياضات في برنامج الدورة، وهو ما يمكن أن يتغير من نسخة لأخرى”.

وينطلق برنامج المتطوعين غدا السبت عبر مؤتمر المتطوعين في استاد لا ديفونس حيث يقدم توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عرضا كما يتم إزاحة الستار عن الزي الرسمي للمتطوعين خلال الأولمبياد.

    المصدر :
  • رويترز

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