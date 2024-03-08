6 مشروبات صحية تمد الجسم بالطاقة خلال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تعدّ العصائر مكون أساسي على السفرة الرمضانية، حيث لا تخلو أي سفرة منها، ويتطلب تعويض فترة الامتناع عن المياه طوال هذه المدة، مشروبات خاصة تمدهم بالطاقة وتعزز من قوتهم، وقبل الشهر الكريم نقدم لك أبرز تلك المشروبات وفقاً لموقع “everydayhealth”.

التمر الهندي

يعتبر مشروب التمر الهندي سهل التحضير، يتم صنعه من معجون التمر الهندي المجفف والماء والسكر.

قمر الدين

يعتبر مشروب قمر الدين مشروب أكثر سلاسة وسمكاً، يتم تحضير هذا المشروب عن طريق نقع ومزج قشر المشمش مع السكر والماء، وهو المشروب المفضل في رمضان.

عرق السوس

عرق السوس عبارة عن مزيج من مشروب عرق سوس الحلو والمر قليلاً، وهو مصنوع من جزر عرق السوس، والمصريون يتناولون ذلك المشروب بسبب فوائده الصحية، حيث إنه يدعم المناعة وخصائص المضادات الحيوية الطبيعية، ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

الخروب

الخروب مشروب رمضاني تقليدي لذيذ ومنعش، كما أنه مفيد للجسم، ويحتوى على أحد مضادات الأكسدة القوية، و نسبة عالية من الألياف والكالسيوم والبروتين، كما أنه خالي من الجلوتين والكافيين والدهون، وهو يعتبر البديل الصحي للكاكاو.