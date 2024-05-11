الدوري الإنكليزي.. تشيلسي يحقق انتصارا صعبا 3-2 على فورست

سجل رحيم سترلينغ ونيكولاس جاكسون هدفين متأخرين ليقودا تشيلسي للفوز 3-2 على مضيفه نوتنغهام فورست في مباراة مثيرة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت. بهذا الفوز، يواصل فريق فورست مواجهته لخطر الهبوط.

وسجل ميخايلو مودريك أيضا لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يحتل المركز السابع في الترتيب قبل مباراتين على النهاية.

ويحتل فورست المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18 لكن بفارق أهداف أفضل. وتتبقى مباراة واحدة فقط لكل فريق.

تقدم تشيلسي في الدقيقة السادسة عندما أرسل كول بالمر كرة بينية إلى مودريك الذي سدد في الزاوية السفلية البعيدة.

وهز ويلي أرنو-بولي الشباك في الدقيقة 16 وأضاف كالوم هودسون-أودوي هدفا في الدقيقة 74 لتنطلق احتفالات الجماهير في ملعب سيتي جراوند.

لكن سترلينج سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 ثم أسكت جاكسون جماهير فورست بعد دقيقتين عندما سدد برأسه تمريرة عرضية من القائد ريس جيمس.