"هاري كين" يسعى للتعافي لمواجهة صربيا في يورو 2024 بعلاج خاص للظهر

بات المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين في صدد الخضوع لعلاج خاص لمشاكله في الظهر، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق كأس أمم أوروبا “يورو 2024”. يأمل كين في استعادة لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباريات القادمة، بما في ذلك المواجهة المرتقبة مع منتخب صربيا.

وعانى المهاجم الإنجليزي من مشكلة في الظهر أبعدته عن آخر مباراتين لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم.

وأنهى صاحب الـ 30 عاماً موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، والذي كان مثالياً من الناحية الفردية فقط، حيث شهد تسجيله لـ 44 هدفاً في 45 مباراة بجميع البطولات.

وفي حديثه قبل المباراة الأخيرة لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني، قال المدير الفني توماس توخيل “لا يمكن لهاري كين السفر، لقد قدم الحد الأقصى له هذا الموسم في مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا”.

أوضح توخيل “كان يعاني هاري كين من مشكلة في ظهره، والأمر أصبح أكثر سوءاً ويزعجه في الحركة اليومية”.

وكشفت قناة سكاي ألمانيا أن الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي بدأ الخضوع لعلاج متخصص في الظهر.

هل يشارك هاري كين في افتتاحية يورو 2024؟

يُقال إن هاري كين واثق من جاهزيته للمباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا في يورو 2024 التي ستقام ضد صربيا الموافق 16 يونيو المقبل.

وقبل ذلك، سيخوض منتخب الأسود الثلاثة مباراتين وديتين أمام البوسنة وآيسلندا يومي 3 و7 يونيو المقبل – علي الترتيب -، وبعد المباراة الأخيرة سيسافر الفريق الإنجليزي إلى غيلسنكيرشن لإقامة معسكره المغلق في ألمانيا تحضيراً لليورو.

ومن المقرر إعلان المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت لتشكيلته الأولية التي سيختار منها التشكيلة النهائية ليورو 2024 خلال الساعات القادمة.

وتتوقع مصادر صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن يضم المدرب أكثر من 30 لاعباً، وسيتم تقليص هذا العدد لاحقاً، مع السماح للفرق باختيار 26 لاعباً.

وحتى لو تبين أن هاري كين لن يكون جاهزاً للمباراة الافتتاحية من يورو 2024، فمن المؤكد تقريباً أن يتم ضمه طالما بإمكانه لعب دور ما.

وبعد مواجهة صربيا، ستواجه إنجلترا الدنمارك في 20 يونيو المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024، على أن ينهي الفريق مواجهاته بلقاء سلوفينيا يوم 25 يونيو.