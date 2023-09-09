اجتماع سري.. شيوخ الحزب الحاكم في الصين يوبخون بشدة الرئيس "شي جين بينغ"

أُعلن يوم الاثنين أن الرئيس شي جين بينغ لن يحضر القمة المقبلة لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في الهند. وسيحل محله رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها شي عن قمة مجموعة العشرين، والتي كان يعلق عليها أهمية مستمرة باعتباره الزعيم الأعلى للصين.

ويبدو أن اجتماع بيداهي الذي انعقد هذا الصيف كان بمثابة اللقاء السنوي بين قادة الحزب الشيوعي الصيني الحاليين والمتقاعدين في منتجع بيداهي الساحلي بمقاطعة خبي.

لم يتم الكشف رسميًا عن المناقشات غير الرسمية أبدًا، لكن تفاصيل المحادثات المغلقة لهذا العام بدأت في الظهور. باختصار، كان للاجتماع السري طابع مختلف إلى حد كبير عن اجتماعات بيداهي العشرة السابقة التي انعقدت منذ أصبح شي أمينا عاما للحزب في عام 2012.

وقالت المصادر إنه في اجتماع هذا العام، قامت مجموعة من شيوخ الحزب المتقاعدين بتوبيخ القائد الأعلى بطرق لم يفعلوها حتى الآن. وأعرب شي في وقت لاحق عن إحباطه لأقرب مساعديه، وفقا للمعلومات التي تم جمعها.

وعقد اجتماع بيداهي دون حضور أبرز شيوخ الحزب. فقد توفي الرئيس السابق جيانج تسه مين عن عمر يناهز 96 عاماً في نوفمبر الماضي، ونادراً ما يُرى سلف شي جين تاو، الذي يبلغ الآن 80 عاماً، منذ اصطحب بشكل غير رسمي إلى خارج قاعة الشعب الكبرى في المؤتمر الوطني للحزب في أكتوبر الماضي.

ربما ساعدت حالات الغياب هذه في خلق وضع مرغوب فيه لشي. لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة.

والصين اليوم ليست في أفضل حال. كما أن اقتصادها يتراجع بطرق لم يسبق لها مثيل منذ بدء “الإصلاح والانفتاح” في أواخر السبعينيات. حيث يعاني القطاع العقاري من حالة من الفوضى، وهو ما يرمز إليه بنضالات شركة التطوير الكبرى Evergrande Group. وتدهور معدل البطالة بين الشباب إلى حد أن السلطات الصينية توقفت هذا الصيف عن نشر الأرقام.

إلى جانب ذلك، فإن الجيش غارق في حالة من الفوضى في أعقاب تطهير اثنين من كبار جنرالات القوة الصاروخية، وظهرت عمليات الإقالة في يوليو.

وقد تمت إزالة وزير الخارجية تشين جانج من هذا المنصب لأسباب غير معروفة، مع استمرار الشكوك في انتشارها عبر الوزارة.

وقد أثارت هذه الاضطرابات قلق العديد من كبار السن الذين أداروا الحزب خلال الصعود الاقتصادي للصين.

وقالت المصادر إنه قبل بيداهي، عقد شيوخ الحزب اجتماعهم الخاص لتلخيص آرائهم قبل نقلها إلى القادة الحاليين. ومن المرجح أن يكون الاجتماع قد عقد في ضواحي بكين.

وبعد ذلك، سافر عدد قليل فقط من هؤلاء الشيوخ إلى بيداهي لنقل إجماعهم إلى القادة الحاليين. وقالت المصادر إن الاجتماع المباشر مع القادة الحاليين، بما في ذلك شي، تم في يوم واحد.

وكان جوهر الرسالة هو أنه إذا استمرت الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون اتخاذ أي إجراءات مضادة فعالة، فقد يفقد الحزب الدعم الشعبي، مما يشكل تهديدا لحكمه.

وأشار الشيوخ إلى أنه لا يمكننا أن نشهد المزيد من الاضطرابات.

وكانت الشخصية المركزية للشيوخ هي تسنغ تشينغ هونغ، نائب الرئيس السابق وأحد أقرب المساعدين للرئيس السابق الراحل جيانغ.

ولعب تسنغ الدور الأكثر أهمية في تمهيد الطريق أمام شي، الذي كان ذات يوم شخصية غير معروفة، لتولي قيادة الحزب بسرعة.

ويبلغ تسنغ الآن 84 عاما، ولا يزال مؤثرا داخل الحزب ويتمتع بشبكة واسعة من العلاقات الشخصية. ويقول البعض إنه في أعقاب وفاة جيانغ، أصبح لدى تسنغ دور أكبر ليلعبه.

وهكذا بدأ صيف شي القاسي. وبعد تلقي انتقادات قاسية غير متوقعة من كبار السن، اجتمع شي مع مساعديه المقربين الذين قام بترقيتهم إلى مناصب رئيسية. ووفقاً للمعلومات التي بدأت تتدفق، عبّر شي عن إحباطه، وأشار بأصابع الاتهام إلى أسلافه الثلاثة ــ دنغ شياو بينج، وجيانج، وهو جين تاو.

ويُعتقد أنه قال: “كل القضايا التي تركها الزعماء الثلاثة السابقون تقع على عاتقي. لقد أمضيت العقد الماضي في معالجتها لكنها ظلت دون حل. هل أنا الملام؟”

ويُعتقد أيضًا أنه أخبر مساعديه أن مهمتهم الآن هي حل هذه المشكلات المتبقية.

وقد أدى التنفيس إلى اهتزاز مساعديه، وخاصة رئيس الوزراء لي، الرجل الثاني في التسلسل الهرمي للحزب. حيث يتولى لي مسؤولية الاقتصاد الذي يواجه رياحًا معاكسة كبيرة.

إحدى هذه الرياح المعاكسة هي تدهور علاقات البلاد مع الكثير من العالم الخارجي. فالحركة التجارية بطيئة، والاستثمار الأجنبي في البلاد يتراجع بشكل حاد.

ومن المرجح أن يكون قرار شي بالتخلي عن قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند محاولة لتجنب فقدان ماء الوجه.

هناك احتمال أن تتم مناقشة الاقتصاد الصيني، وكيفية تأثيره على الاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن يسافر رئيس مجلس الدولة لي، المسؤول عن الاقتصاد الصيني، إلى الهند لمعالجة هذه المخاوف.

لكن تخطي قمة مجموعة العشرين يأتي في أعقاب عدم حضور آخر. ففي أواخر أغسطس، بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع بيداهي، فشل شي في الظهور في منتدى الأعمال الذي عقد على هامش قمة البريكس التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي عقدت في جنوب أفريقيا. وقرأ وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو كلمته.

أحد هذه التفسيرات هو أن شي لم يحضر المنتدى بسبب المخاوف من احتمال طرح أسئلة مباشرة عليه حول الأداء الضعيف للاقتصاد الصيني.

هناك عامل رئيسي آخر وراء غياب شي جين بينج عن قمة مجموعة العشرين وهو عدم ظهور أي تقدم في العلاقات المتوقفة مع الولايات المتحدة في الأفق. وفي حين أن هناك أمل في واشنطن في أن تكون الزيارة التي قامت بها وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصين في أواخر الشهر الماضي بمثابة خطوة نحو علاقة أكثر استقرارا، فإن الجانب الصيني لا يرى الأمر بهذه الطريقة.

ومن وجهة نظر بكين، جاء ريموندو دون أن يحمل أي هدايا.

ومع عدم قدرة الولايات المتحدة أو الصين على تقديم تنازلات كبيرة بشأن القضايا الاقتصادية المهمة، فمن الصعب على شي تبرير عقد اجتماع ودي مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي ظل الظروف الحالية، فمن غير الواضح ما إذا كان شي سوف يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. ومن شأن غيابه عن هذا التجمع أن يثير المزيد من الأعلام الحمراء.

إن تأثير الفراشة الذي تتسم به السياسة الصينية لا يتوقف أبداً عن إثارة الدهشة. ففي يوم الخميس، بعد أيام من اختتام اجتماع بيداهي، ظهر رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ علناً لأول مرة منذ إجباره على التقاعد في مارس.

وكان الرجل رقم 2 السابق يبتسم على نطاق واسع عندما ظهر في كهوف موجاو المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، والمعروفة أيضًا باسم كهوف الألف بوذا، على طول طريق الحرير القديم في مقاطعة قانسو.

وقد استقبله المعجبون الذين هتفوا “ني هاو [مرحبًا]، رئيس الوزراء! ني هاو!”

ومنذ ذلك الحين تولى لي تشيانغ منصب رئيس مجلس الدولة وسيتوجه إلى قمة مجموعة العشرين في الهند بدلاً من شي. ولكن بالنسبة للناس في الكهوف، كان لي كه تشيانغ لا يزال رئيس الوزراء إلى حد كبير.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه لي كه تشيانغ على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تحذفه السلطات.

لقد كان حدثا رمزيا. حيث لا يزال لي كه تشيانغ سياسيًا يتمتع بشعبية كبيرة، ولم تكن الهتافات له في موقع التراث العالمي زائفة.

ومن المؤكد أن لي كه تشيانغ، الذي تقاعد الآن، كان حاضرًا في تجمع كبار السن قبل اجتماع بيداهي.

وكان شي، الرجل الذي دفع لي إلى التقاعد، غائبا عن الرأي العام لعدة أيام هذا الصيف، وكان مشغولا بالتعامل مع التوبيخ القاسي من كبار السن.