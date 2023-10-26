استياء واضح من تعامل بايدن مع الأزمة بين إسرائيل وغزة.. كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات؟

يقول كورديل كوكس أحد المطوعين لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي في كل سباق انتخابي رئاسي منذ حملة باراك أوباما إنه لن يعمل على زيادة نسبة المشاركة ويخشى أن بعض أصدقائه سيختارون مرشحًا من حزب ثالث أو يمتنعون عن التصويت تمامًا.

وفي مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، يقول كوكس، البالغ من العمر 33 عامًا في ميشيغان، إنه ربما سيصوت لصالح الرئيس بايدن إذا كان المرشح الديمقراطي.

بالنسبة لهم، كانت إدارة بايدن للعنف في إسرائيل وغزة غير مقبولة. حيث يروِّج البيت الأبيض لإرسال 14 مليار دولار في مساعدات إلى إسرائيل، ,يعبّر كوكس وأصدقاؤه المشاركون في النقاش الجماعي عبر الرسائل النصية عن اعتقادهم المشترك بأنه، “يجب أن نتوقف عن إرسال الأموال والقنابل إلى دول أخرى بينما لا يمكننا حل أزمة المياه في فلينت، ميشيغان، أو إطعام المشردين.”

تعكس هذه المشاعر انتفاضة في مشاعر المؤيدين للفلسطينيين والتي قد تعرض التحالف الهش الذي بناه بايدن بعناية مع اليسار على مدى السنوات الثلاث الماضية للخطر، من تغير المناخ إلى قروض الطلاب إلى النشاط النقابي، فقد فازت سياسات بايدن وخطابه بدعم العديد من الليبراليين، وتعهد عدد من القادة التقدميين بشكل بارز صيف العام الماضي بدعم بايدن لولاية أخرى.

ولكن في الأيام الأخيرة، انتقد موظفون سابقون للديمقراطيين في الكونغرس رفض بايدن دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقد تم اعتقال مئات المتظاهرين بعد تظاهرهم أمام البيت الأبيض والكابيتول مطالبين بنفس الشيء.

واستقال موظف في وزارة الخارجية وأحد موظفي النائب رو كانا (الديمقراطي عن كاليفورنيا).

كما أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيانًا يوم الاثنين دافع فيه عن أولئك الذين على اليسار القلقين بشأن مأساة الفلسطينيين، قائلاً: “من الممكن أن يدعم أشخاص ذوي حسن النية حقوق الفلسطينيين ويعارضوا بعض سياسات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية وغزة دون أن يكونوا معادين للسامية.”

بقي على الانتخابات عام واحد فقط، وقد يتلاشى الصراع في الخلفية بحلول وقت التصويت للأمريكيين. ولكن في المقابل، قال ناخبون تقدميون ونشطاء شبان إنهم لن ينسوا دعم بايدن القوي لإسرائيل، وأعربت الجماعات العربية والمسلمة أيضًا عن غضبها من دعم الولايات المتحدة للضربات الجوية التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها أسفرت عن مقتل نحو 5800 شخص.

وقال مساعد ديمقراطي قام بتوقيع رسالة تدعم وقف إطلاق النار، متحدثًا تحت شرط عدم كشف هويته خوفًا من رد فعل سلبي، “جميع هذه الأمور ليست في تضارب أخلاقي. ليست في تضارب أخلاقي. ومع ذلك، وصلت الديناميات على الكابيتول إلى هذا المكان حيث تكون هذه الأمور في تضارب ويجب عليك اختيار جانب.”

جوزيا وامبفلر، الذي عمل لحملة السناتور برني ساندرز لعام 2020، قال إنه صوت لبايدن على مضض في الانتخابات العامة في تلك السنة، وقال وامبفلر، مصور الفيديو في ولاية ويسكونسن، إنه كان مندهشًا سارًا بسياسة بايدن الخارجية، إلى حين استجابة الرئيس للعنف في إسرائيل وغزة، التي وصفها بـ “بالبشعة”.

وقال وامبفلر إنه ربما سيصوت لصالح بايدن العام المقبل، خاصة إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري، لكنه يفهم أن الآخرين ذوي وجهات النظر المشابهة قد لا يفعلون ذلك، “فرؤية الدمار الواضح الذي يحدث الآن ورؤية رئيسي يدعمه بالكامل … ذلك أمر غير محتمل”.

وأضاف: “كانت ردة فعل بايدن الأولية على هجمات حماس “شرٌّ صريح” والتأكيد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذا التنظيم المتطرف”.

منذ ذلك الحين، أكد بايدن أنه يجب على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي ودعا مرارًا إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قال بايدن يوم الخميس في كلمة أمام الكابيتول، مميزًا بين حماس والفلسطينيين الأبرياء: “لا يمكننا تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء الذين يرغبون فقط في العيش في سلام والحصول على فرصة”.

عندما تم سؤالها عن الاعتراض، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن بايدن يدعم حق الأمريكيين في التعبير عن رأيهم إذا شعروا بأن الإدارة غير دقيقة، و”فيما يتعلق بالاحتجاجات، الاحتجاجات السلمية، لديهم الحق في القيام به.

وقال عمار موسى، المتحدث باسم حملة بايدن، إن الرئيس كان واضحًا في معارضته للاسلاموفوبيا، وسعى موسى أيضًا إلى التباين بين معالجة بايدن للقضايا التي تؤثر على المجتمعات المسلمة والفلسطينية ومعاملة ترامب لها، الذي يتصدر استطلاعات الرأي لترشيح الحزب الجمهوري الرئيسي.

في ولايته، حظر ترامب السفر من عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وفي الأسبوع الماضي، اقترح قيودًا على الهجرة لأنصار حماس وانتقادات إسرائيل، وتعهد ترامب بأنه إذا انتخب، فسيوسع حظر السفر وسيقوم برفض اللاجئين من غزة.

قال موسى في بيان: “يواصل الرئيس بايدن العمل بشكل وثيق وبفخر مع قادة المجتمعات المسلمة والفلسطينية في أمريكا، للاستماع إليهم، والدفاع عنهم، ومحاربة الكراهية.”

ومع ذلك، يؤكد بعض النشطاء أن بايدن وقادة الديمقراطيين الآخرين يرتكبون خطأ سياسيًا إذا افترضوا أن الليبراليين الشبان سيدعمونهم بغض النظر عن موقفهم من إسرائيل.

“أعتقد أنهم يأخذون كل ذلك وكأنه مضمون، معتقدين أن هؤلاء الأشخاص سيصوتون بالضرورة للرئيس بايدن على أي شيء آخر”، قال أسامة أندرابي، المتحدث باسم الديمقراطيين من أجل العدالة، وهي منظمة تسعى لانتخاب الليبراليين في الكونغرس: “عندما يكون هذا فشلًا في قيادة الديمقراطيين، عدم الاستماع إلى هؤلاء الناخبين ومعرفة ما يطالبون به فعلًا.”

تكشف استطلاعات الرأي حول إسرائيل واستجابة الولايات المتحدة للأزمة الحالية عن انقسام كبير.

في استطلاع جامعة كوينيبياك الذي نشر هذا الشهر، أبدى نحو نصف الناخبين في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا عدم الاستحسان لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، على عكس ذلك، أبدى 59 في المئة من الناخبين في الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا تأييدًا، وكانت هناك دعمًا أقوى حتى بين الفئات العمرية الأكبر.

تعكس هذه الأرقام جزئيًا تطور وجهات النظر حول إسرائيل، وخاصة في حزب الديمقراطيين. العديد من الديمقراطيين من جيل بايدن – الذين شهدوا بداية إسرائيل، عندما كانت دولة ضعيفة وتمييزية تأسست في أعقاب الهولوكوست – يعتبرونها مأوى لا يمكن الاستغناء عنه لليهود.

على النقيض من ذلك، يعرف الديمقراطيون الشبان إسرائيل بوصفها دولة قوية قيدت بشدة حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ونما التضامن الظاهر مع الفلسطينيين داخل الحزب، وقد ظهر ذلك بوضوح في الشهادة الرابعة التي وقعها أكثر من 400 موظف في الكونغرس بشكل مجهول يطلبون فيها تغيير نهج الولايات المتحدة في الحرب.

وطلب الموقعون من أعضاء الكونغرس المطالبة بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وعودة آمنة لأكثر من 200 أسير لدى حماس، وتوفير مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة.

وقال مساعد ديمقراطي آخر وقع على الرسالة إنه يخشى أن البيت الأبيض وحملة بايدن قد أدركوا بشكل غير كافي “تغيير الرأي العام” تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من رد فعل سلبي: “نحن قلقون من أن القرارات تمكن ترامب وتجعل الناس يغادرون الحزب الديمقراطي”، وقال المساعد.

أرسل أكثر من 250 شخصًا عملوا في حملة السيناتور إليزابيث وورن (الديمقراطية عن ماساتشوستس) في عام 2020 رسالة منفصلة إلى رئيسهم السابق تعبر عن خيبة أملهم من أنها لم تدعم وقف إطلاق النار.

كما أرسل مجموعة أصغر من الأشخاص الذين عملوا في حملة السيناتور جون فيترمان (الديمقراطي عن بنسلفانيا) له رسالة مماثلة.

وقال الناشط التقدمي ماكس بيرجر، الذي عمل في حملة وورن، إنه وقع على الرسالة لأن استجابة الديمقراطيين المنتخبين للحرب كانت غير متصلة بشكل كبير بين الناخبين الديمقراطيين. وقال إنه كان خائبًا من أن البيت الأبيض وصف تصريحات النواب الديمقراطيين الليبراليين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار بأنها “عارية من الشرف”.

وقال بيرجر، الذي ساهم في تأسيس IfNotNow، وهي مجموعة تنظم اليهود لمساعدة في “إنهاء دعم الولايات المتحدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي”. وأضاف أن هناك بالفعل العديد من الناخبين الشبان الذين “سيكون بايدن بالفعل من الصعب عليه جلبهم في عام 2024 وهو بحاجة حقًا لذلك. لا يمكن لبايدن أن يتحمل فقدان الحماس بين الناخبين الهامين في تلك الفئة العمرية.”

وأشار المتحدث باسم وورن، أليكس سارابيا، إلى رد أعطته السيناتور الأسبوع الماضي، عندما قالت “أنا أحترم موظفي السابقين لدي الذين يفعلون بالضبط ما شجعتهم دائمًا على القيام به – الوقوف والقتال من أجل ما يؤمنون به.”

زيناب أبو النجا، كاتبة سابقة تطوعت سابقًا مع الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، قالت إن مثل هذه المشادات تظهر أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحول في عمق الديمقراطيين، “إنه مهم وجدي للغاية، وليس الأمر محدودًا ببعض الأشخاص في بايدن”، وقالت أنها تعتقد أن الناخبين يجب أن يتخذوا قراراتهم النهائية استنادًا إلى سجل الرئيس والسياسات التي ينفذها.

وأوضحت أن “فلسطينيي الداخل [المجتمعات العربية] أيضًا يتحدثون عن أهمية التمثيل الحقيقي للقضية… الأمر ليس بالضرورة عن أنك مؤيد أو معارض لإسرائيل، بل عن المطالبة بالعدالة.