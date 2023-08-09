الصفقة الأمريكية السعودية.. وتطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل

اتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الخطوط العريضة لصفقة تعترف فيها السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤل حذر خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة، في إمكانية التوصل إلى تفاصيل أدق لما يمكن أن يكون أشبه باتفاق سلام في الشرق الأوسط، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أنهم يواجهون احتمالات طويلة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة بعد أن التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة قبل أسبوعين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، في محاولة لتسريع المحادثات.

وقد انتقلت المفاوضات الآن إلى مناقشة التفاصيل، بما في ذلك تلبية الطلبات السعودية بأن تساعدهم الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية.

ويسعى السعوديون أيضًا إلى الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل من شأنها أن تساعد في تعزيز إنشاء دولة فلسطينية. في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية لفرض قيود على علاقتها المتنامية مع الصين.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين: “هناك خطة عمل لاستكشاف عناصر ما يمكن أن يكون عليه واختبار حدود ما هو ممكن”.

وأن الجهود المتقدمة هي ثمرة اعتراف واشنطن والرياض والقدس بأن الوقت قد حان الآن لمحاولة التوسط في صفقة.

فقد حاول بايدن تذليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ونسج تحالفًا أمنيًا إقليميًا قادرًا على مواجهة التهديدات الإيرانية بدعم أمريكي محدود.

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن بايدن لم يقرر بعد السعر الذي يرغب في دفعه، فإن تركيز الرئيس بايدن على الصفقة هو انعكاس لوجهة نظره القائلة بأن أمريكا يجب أن تظل لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط لاحتواء إيران وعزل روسيا عن حربها في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين لتحل محل مصالح واشنطن في المنطقة.

تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية

في مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها ستنأى بنفسها – اقتصاديًا وعسكريًا – عن الصين، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى للحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها لن تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في المملكة – وهي قضية أصبحت نقطة حساسة خاصة بين إدارة بايدن والإمارات العربية المتحدة.

وقالوا إن المفاوضين قد يسعون أيضًا إلى فرض قيود على المملكة العربية السعودية باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة هواوي الصينية والتأكيدات بأن الرياض ستستخدم الدولار الأمريكي، وليس العملة الصينية، لتسعير مبيعات النفط.

ومن المتوقع أيضًا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لإنهاء الخلاف بشأن أسعار النفط مدفوعًا بتخفيضات الإنتاج المتكررة في المملكة العربية السعودية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون العاملون في هذه القضية إن ولي العهد جاد في محاولة التوسط في صفقة، لكنه أبلغ مساعديه أنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل على غرار العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقًا في عام 2020، وفقًا لمسؤولين سعوديين.

وأضافوا أن ولي العهد أبلغ مستشاريه بأنه ليس في عجلة من أمره، خاصة مع الحكومة الائتلافية المتشددة الحالية في إسرائيل التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقد قارن بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الجهود بمتسلقي الجبال الذين يحاولون تسلق جبل إيفرست على التوالي.

وقال: “إنه مشهد خطير. هناك أربعة أو خمسة أشياء يتعين عليهم القيام بها للتأكد من أنهم لا يذهبون إلى الهواء ويخرجون من الجبل. بالنسبة لي، يبدو الأمر بعيد الاحتمال على المدى القصير، لكن من يدري؟”

عقبات رئيسية

إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المفاوضين هي التنازلات التي سيتعين على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين مقابل علاقات دبلوماسية مفتوحة مع المملكة العربية السعودية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إنه سيتعين على إسرائيل تقديم عرض مهم يعزز الجهود المبذولة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

كما يقلل القادة الإسرائيليون من أهمية القضية الفلسطينية في المحادثات، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القضية تطرح في المفاوضات “أقل بكثير مما تعتقد”.

وصرح لوكالة بلومبرغ : “إنه نوع من خانة الاختيار. عليك التحقق من ذلك لتقول أنك تفعل ذلك”.

ولا تزال هذه القضية من أقل النقاط تطوراً في المحادثات، بحسب الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن المفاوضين لم يطرحوا بعد أفكارًا محددة مع القادة الإسرائيليين.

وأضاف: “في الوقت الحالي، لا نعرف حتى من أين نبدأ. لا يزالان يتعاملان مع القضايا الأساسية بينهما. لذلك يبدو أنه من السابق لأوانه حتى مناقشته”.

يتضاءل صبر المسؤولين السعوديين تجاه القادة الفلسطينيين المتصلبين والمنقسمين بدعم شعبي محدود.

ولكن باعتبارها موطنًا لأهم الأماكن المقدسة في الإسلام، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى الحصول على تنازل ذي مغزى من إسرائيل لدرء انتقادات الخصوم في إيران وتركيا الذين يتطلعون إلى اتهام المملكة بسحق أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

كما تظل القضية الفلسطينية محفزًا للناشطين في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

تنازلات متواضعة

ولقد أوضح نتنياهو أنه مستعد لتقديم تنازلات متواضعة فقط للفلسطينيين، وحتى أولئك قد يواجهون معارضة من شركائه في الائتلاف المتشددين الذين يريدون ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية.

كما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم بشأن سعي المملكة العربية السعودية لتطوير برنامجها للطاقة النووية، وهو أمر يرون أنه تسريع خطير لسباق التسلح النووي الإقليمي.

على الرغم من أن إسرائيل لن تعترف بذلك علنًا، فهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، ولا تريد أن ترى آخرين ينضمون إليها في ذلك.

كما يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن الدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني في المملكة العربية السعودية يمكن أن يمهد الطريق للرياض لتطوير أسلحة نووية، وهو ما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه سيفعله إذا فعلت إيران ذلك أولاً.

وقال هنغبي من إسرائيل إن لديه “ثقة كاملة” في أن “أيًا كان ما ستقرره الولايات المتحدة” بشأن هذه القضية سوف يعالج المخاوف الإسرائيلية.

ومن المتوقع أيضًا أن تخضع تفاصيل الصفقة للتدقيق في الكونجرس، حيث يكره العديد من المشرعين تقديم تنازلات لولي العهد.

أثار المشرعون الأمريكيون بالفعل مخاوف بشأن احتمال أن تقدم أمريكا للسعودية ضمانات ملزمة بالمعاهدة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة إذا تعرضت للهجوم – وهو ضمان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وحتى الضمانات الأمنية الأقل أهمية والتي لا تتطلب دعمًا صريحًا من الكونجرس، فمن المرجح أن تواجه مقاومة في واشنطن.

كما يعارض بعض المشرعين الحديث عن توسيع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، والتي وضع بايدن قيودًا عليها عندما تولى منصبه في عام 2021 احتجاجًا على استخدام المملكة للأسلحة الأمريكية في اليمن.

إذا تمكنت الولايات المتحدة من التفاوض على صفقة مقبولة للزعماء السعوديين والإسرائيليين والفلسطينيين والكونغرس، فإن إدارة بايدن تأمل حينئذٍ أن يؤدي الضغط العالمي لدعم صفقة تحول التاريخ إلى دفع أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى الانضمام إلى نتنياهو والمصادقة على الاتفاقية، وهو أمر مرفوض حتى الآن النظر فيه.