رأي: الرئيس بايدن يجب ألا يترشح مرة أخرى في انتخابات 2024

كتب الصحافي “ديفيد إغناتيوس” مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” حول ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مجدداً لانتخابات الرئاسة في 2024، وجاء في المقال:

أطلق جو بايدن ترشحه للرئاسة عام 2019 بعبارة “نحن في المعركة من أجل روح هذه الأمة”. لقد كان محقا. وعلى الرغم من أن الأمر لم يكن واضحًا في البداية للعديد من الديمقراطيين، إلا أنه كان أفضل شخص لخوض تلك المعركة. لقد كان مناضلاً لطيفاً ولكنه ماهر أيضاً من أجل استعادة ما يسميه المشرعون “النظام العادي”.

ومنذ ذلك الحين، حقق بايدن سلسلة رائعة من الانتصارات. هزم الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020؛ وقاد الرفض الديمقراطي لأتباع ترامب في الانتخابات النصفية لعام 2022؛ وقد قامت وزارة العدل بمقاضاة تمرد 6 يناير 2021 الذي دافع عنه ترامب بشكل منهجي، والآن، من خلال المحامي الخاص جاك سميث، تقدم الوزارة ترامب نفسه إلى العدالة.

أكثر ما يعجبني في الرئيس بايدن هو أنه في دولة مستقطبة، كان يحكم من المركز إلى الخارج، كما وعد في خطاب فوزه. وبثبات غير متوقع، تمكن من تمرير بعض أهم التشريعات المحلية في العقود الأخيرة. وفي السياسة الخارجية، تمكن من تحقيق التوازن الدقيق المتمثل في مساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا دون إدخال أمريكا نفسها في حرب. باختصار، لقد كان رئيساً ناجحاً وفعالاً.

لكنني لا أعتقد أن بايدن ونائب الرئيس هاريس يجب أن يترشحا لإعادة انتخابهما. ومن المؤلم أن أقول ذلك، نظراً لإعجابي بالكثير مما أنجزوه. ولكن إذا قام هو وهاريس بحملة معًا في عام 2024، فأعتقد أن بايدن يخاطر بالتراجع عن أعظم إنجازاته – وهو إيقاف ترامب.

كتب بايدن وصيته السياسية في خطاب تنصيبه: “عندما تنتهي أيامنا، سيقول عنا أطفالنا وأطفال أطفالنا: لقد بذلوا قصارى جهدهم، وقاموا بواجبهم، وشفوا أرضًا مكسورة”. سيدي الرئيس، ربما تكون هذه هي اللحظة التي تم فيها أداء الواجب.

سيتحمل بايدن مسؤوليتين كبيرتين في حملة عام 2024. سيكون عمره 82 عامًا عندما يبدأ فترة ولايته الثانية. ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث، فإن 77% من الجمهور، بما في ذلك 69% من الديمقراطيين، يعتقدون أنه أكبر من أن يظل فعالاً لمدة أربع سنوات أخرى. إن عمر بايدن ليس مجرد مجاز على قناة فوكس نيوز؛ لقد كان موضوع محادثات مائدة العشاء في جميع أنحاء أمريكا هذا الصيف.

وبسبب مخاوفهم بشأن عمر بايدن، سيركز الناخبون بشكل معقول على نائبته المفترضة، هاريس. وهي أقل شعبية من بايدن، حيث تبلغ نسبة تأييدها 39.5%، وفقا لموقع استطلاعات الرأي FiveThirtyEight. تتمتع هاريس بالعديد من الصفات الجديرة بالثناء، لكن الحقيقة البسيطة هي أنها فشلت في اكتساب شعبية في البلاد أو حتى داخل حزبها.

يمكن لبايدن أن يشجع عملية اختيار أكثر انفتاحًا لمنصب نائب الرئيس والتي يمكن أن تنتج نائبًا أقوى. هناك العديد من البدائل الجيدة، بدءاً بعمدة لوس أنجلوس الحالية كارين باس، التي أتمنى لو اختارها بايدن في المقام الأول، أو وزيرة التجارة جينا ريموندو. لكن إلغاء التذكرة سيكون أمرًا مجانيًا للجميع، مما قد يؤدي إلى تنفير النساء السود، اللاتي يمثلن دائرة انتخابية رئيسية. وقد ينتهي الأمر ببايدن إلى أن يكون أكثر عرضة للخطر.

ويقول السياسيون الذين يعرفون بايدن جيداً إنه لو اقتنع بأن ترامب قد هُزم حقاً، لشعر بأنه أنجز مهمته السياسية. وسوف يترشح مرة أخرى إذا كان يعتقد في حد ذاته أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري، وأن لديه أفضل فرصة لهزيمة ترامب وإنقاذ البلاد من كابوس الرئاسة الانتقامية.

لم يكن بايدن جيدًا أبدًا في قول لا. وكان ينبغي عليه أن يقاوم اختيار هاريس، التي كانت زميلة لابنه المحبوب بو عندما كانا مدعيين عامين للولاية. وكان ينبغي له أن يمنع الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي ألحقت ضررا كبيرا بأمن الجزيرة. كان ينبغي عليه أن يمنع ابنه هانتر من الانضمام إلى مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية وتمثيل الشركات في الصين – وكان ينبغي عليه بالتأكيد أن يقاوم محاولات هانتر لإبهار العملاء من خلال الاتصال بوالده عبر الهاتف.

لدى بايدن فرصة أخرى ليقول لا – لنفسه هذه المرة – من خلال الانسحاب من سباق 2024. قد لا يكون هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لبايدن، لكنه سيكون خيارًا حكيمًا للبلاد.

لقد أعاد بايدن من نواحٍ عديدة تشكيل نفسه كرئيس. فهو لم يعد الشخص الثرثار الذي التقيت به عندما كنت أغطي أحداث الكونجرس للمرة الأولى قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن. من المؤكد أنه لا يزال سياسيًا قديمًا، لكنه الآن أكثر تركيزًا وإستراتيجية؛ فهو ينفذ السياسات بشكل منهجي، في الداخل والخارج. وكما كتب فرانكلين فوير في كتابه الجديد “The Last Politician”، وهو وصف جديد لرئاسة بايدن، “سوف يتذكره الناس باعتباره المخترق القديم الذي يستطيع ذلك”.

الوقت ينفذ. وفي غضون شهر أو نحو ذلك، سيتم وضع هذا القرار في الحجر. سيكون الوقت قد فات بالنسبة للديمقراطيين الآخرين، بما في ذلك هاريس، لاختبار أنفسهم في الانتخابات التمهيدية ومعرفة ما إذا كانوا يتمتعون بمهارات القيادة الرئاسية. في الوقت الحالي، لا يوجد بديل واضح لبايدن، ولا يوجد بديل واضح للغاية ينتظر في الأجنحة. قد يكون هذا هو القرار بالنسبة لبايدن، حيث يبدو أنه لا يوجد أحد آخر. لكنه ربما سيثق بالديمقراطية ليكتشف قيادة جديدة في الساحة.

آمل أن يجري بايدن هذه المحادثة مع نفسه حول ما إذا كان سيترشح أم لا، وأن يتحدث مع البلاد حول هذا الموضوع. وسوف تركز على حملة 2024. من هو أفضل شخص لوقف ترامب؟ كان هذا هو السؤال عندما قرر بايدن الترشح في عام 2019، ولا يزال هذا هو الاختبار الأساسي للمرشح الديمقراطي اليوم.