رأي: على الرغم من رحيل بريغوجين لكن شبحه سيطارد فلاديمير بوتين

رغم الإعلان عن وفاة قائد فاغنر “يفغيني بريغوجين”، لكن شبحه سيطارد فلاديمير بوتين، الذي اتهمه بالخيانة وأراد التخلص منه، ولكنه مع ذلك فشل في إخماد انتقادات بريغوجين لحرب أوكرانيا.

يبدو موت بريغوجين الظاهر يوم الأربعاء في حادث تحطم طائرة تحمل اسمه كراكب يمهد المسرح للتخلص من منافس وقح لبوتين، ولكن هذا الخبر، والتكهنات بأنه كان اغتيالًا، ستزيد من الإحساس عند بعض الروس بأن البلاد عادت إلى عصر من الاستقرار المختلط بالسياسة الوحشية في عهد ستالين.

وتشير تاتيانا ستانوفايا، محللة روسية متصلة جيدًا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى أنه “مهما حدث له، سيُنظر إلى الحادث من قبل النخبة الروسية على أنه فعل انتقامي”.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز قال الشهر الماضي في مقابلة مع ماري لويز كيلي من NPR في منتدى أسبن للأمن: “بوتين هو الرسول الأقصى للانتقام”.

إذا تم تأكيد الحقائق، سيكون بوتين قد عزز موقفه في المدى القصير، فقد غاب الرجل الذي اتهمه بـ “الثورة المسلحة”، والدفاعات الروسية تتماسك في أوكرانيا ضد كييف، ويبدو أن قبضة بوتين على السلطة أكثر قوة مما كانت عليه قبل شهرين، عندما أمر بريغوجين مجموعة فاغنر بالتوجه نحو موسكو.

ولكن سمعة بوتين كرجل سياسي قد تضررت، وربما بشكل لا يمكن إصلاحه، فقد ألحق تمر بريغوجين ضررًا بالاثنين؛ ةيُقال إن بعض أعضاء الدائرة المقربة للرئيس يشاركون في انتقادات بريغوجين للغزو الاندفاعي لبوتين لأوكرانيا، ولتكتيكاته منذ ذلك الحين.

بعد الحادث، هدد بعض أعضاء مجموعة بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم “مسيرة على موسكو” أخرى، هم ليس لديهم الأعداد لتنفيذ تلك التهديدات، ولكن إزالة منافس بوتين قد تشعل القلق السياسي الروسي بدلاً من تقليصه.

وقد لاحظ متابعون لروسيا تزايد دائرة الشك داخل النخبة الروسية بشأن اتخاذ بوتين قرارات عشوائية، فالغزو الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022 هو أبرز مثال.

ولكن بوتين تراجع بطرق أخرى منذ ذلك الحين، فهو تأخر في تعبئة الجيش الروسي بعد فوات الأوان بعد أن أصبح واضحًا أن الحرب لن تنتهي بسرعة؛ وتردد فيما إذا كان ينبغي سحب القوات من الانكماش المحتمل الخريف الماضي في خيرسون؛ وعندما بدأ بريغوجين ثورته، استغرق بوتين يومًا ليرد بقرار.

بشكل متناقض، من المرجح أن يقلل توحيد بوتين للسلطة من خطر التصعيد في أوكرانيا، ففي الخريف الماضي، عندما انهارت خطوط روسيا في خاركيف وخيرسون، رأى المحللون خطرًا حقيقيًا في استخدامه أسلحة نووية تكتيكية لتجنب هزيمة مأساوية، ولكن الآن، تم تقليل تلك الخطر.

أكد مسؤولو الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن أن مساعدة الصين أصبحت أمرًا متزايداً وبارزاً لوجود روسيا العسكري في أوكرانيا، فالصينيون لا يزودون مباشرة بالأسلحة والذخائر.، ولكن يقال إنهم يعززون شحنات العناصر ذات الاستخدام المزدوج، مثل رقائق الكمبيوتر، التي تعد ضرورية للأسلحة والطائرات بدقة.

هناك توافق متزايد في واشنطن بأنه من غير المرجح أن تتقدم القوات الأوكرانية باتجاه البحر الأسود هذا العام، وهي الأمر الذي تسعى أوكرانيا للحصول عليها في هجومها المضاد.

ولكن مع ذلك، يستمر بعض المسؤولين في الاعتقاد بأن هجمات أوكرانيا المستمرة قد تهز الجيش الروسي، وتقوم تدريجيًا بتقويض دعمه اللوجيستي ومراكز التحكم والتحكم في الخطوط الخلفية، وقد تكون خطوط روسيا هشة مع اختراق أوكرانيا للطبقات الأولى من الدفاع.

ومن المرجح أن يكثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جهوده لنقل الحرب إلى روسيا، من خلال ضربات الطائرات بدون طيار وهجمات العبور القابلة للنفي.

كانت رسالة بريغوجين إلى الروس تقول أن الحرب لم تكن تستحق الكلفة الرهيبة التي كانت الأمة تدفعها بالدم والكنوز، وأكد ذلك من خلال تساؤله عن قيادة فريق بوتين وبشكل ضمني عن بوتين نفسه.

وقال بريغوجين في 23 يونيو، إن حرب أوكرانيا كانت مبنية على كذبة، وذلك قبل يوم من تقدم مجموعته نحو موسكو، ومضيفاً “لم يكن هناك شيء غير عادي يحدث عشية 24 فبراير.. ولكن طبقة الأثرياء التي تحكم روسيا احتاجت إلى الحرب”.

وأشار إلى أن : السفلاء المجانين عقلياً قرروا ذلك، لا بأس، سنضيف بعض آلاف الرجال الروس إلى المدافع كطعام للمدافع. سيموتون تحت نير الفن، لكننا سنحصل على ما نريد'”.

وعلى ما يبدو فإن هذا الانتقاد سيستمر بعد وفاة بريغوجين، وإذا استطاعت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيين مواصلة القتال حتى العام المقبل، فقد يصبح أكثر شدة.