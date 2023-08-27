كير ستارمر يحاول الابتعاد عن خط توني بلير ويتعهد بـ "تحطيم سقف الطبقات"

أكد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر سعيه للابتعاد عن السيد توني بلير، حيث تعهد بالترويج بقوة لمصالح الطبقات العاملة فوق الفئات الأخرى في المجتمع.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “تليغراف” ، فخلال خطابه في اسكتلندا – حيث يميل الناخبون إلى اليسار أكثر من الذين في إنجلترا – قال زعيم حزب العمل إن حزبه في “الماضي القريب” كان “خائفًا من التحدث بلغة الطبقات”.

لكنه قال إن هذا لن يكون الحال في عهدي، مكررًا أن مهمته هي “تحطيم سقف الطبقات” الذي يمنع الأشخاص الفقراء من التقدم.

في الشهر الماضي، ظهر كير ستارمر في مؤتمر معهد السيد توني بلير للتغيير العالمي – إشارة إلى أن قيادة حزب العمل كانت تتحرك نحو التشبث بفلسفة بلير بعد سنوات كوربن.

لكن كير ستارمر حاول منح قالبًا أكثر توجهًا نحو اليسار لقيادته في مقال نشرته صحيفة السكوتسمان، استعدادًا لزيارة روثيرجلين وهاملتون ويست، حيث ستجري انتخابات فرعية.

وخلال الزيارة، أوضح أنه يقلل من التأكيدات المتعلقة بالتفرقة بين حزب العمل الاسكتلندي والحزب في البرلمان الوطني.

قال زعيم حزب العمل الاسكتلندي أنس سروار: “سأضغط” على حكومة العمل لإلغاء حد الفوائد لطفلين.

من جهته أوضح ستارمر: “أنس وأنا لدينا علاقة عمل قوية جدًا، لذا أي شخص يحاول البحث عن تفرقة سيكون لديه بحثًا طويلًا جدًا”.

في مقاله، تعهد السيد كير ستارمر بـ “صفقة جديدة ستعزز حقوق العمال وتجعل العمل أخيرًا مجدًا” – مما سيعني “لا مزيد من عقود العمل بدون ساعات، ولا مزيد من إنهاء وإعادة التوظيف، وأجرًا حقيقيًا للمعيشة للجميع”.

وأكد ستارمر أن “مشروعه السياسي” هو إعادة ربط حزب العمل بجذوره في الطبقات العاملة.

وأضاف: “قد يكون هناك أوقات في الماضي القريب حيث كان حزب العمال خائفًا من التحدث بلغة الطبقات على الإطلاق – ولكن ليس الأن”.

وأضاف: “هل يمكنك أن تنظر حولك في مجتمعك اليوم وتقول، باليقين الذي تستحقه، إن المستقبل سيكون أفضل لأطفالك؟… الأشخاص العاملين الذين أتحدث معهم لديهم شكوكهم – وهذا قد يعبر عنه بلطف، من كيركالدي إلى غلاسكو، من إنفرنيس إلى روثيرجلين، يخبرونني جميعًا كم هي قليلة ثقتهم في أن السياسة ستغير الأمور بالنسبة لهم.

وختم بالقول: “وإذا كنت صريحًا تمامًا، فإن هذا يمتد إلى حزب العمل الخاص بي… عدد لا يحصى من الأشخاص يخبرونني بأنهم يؤيدون قيم العمل. ومع ذلك، فإنهم لا يزالون غير مقتنعين بأننا – أو، بالنسبة للأمور البريطانية نفسها – نقدم مسارًا للأمام لإسكتلندا أو مجتمعهم.”