كيف جاءت حرب الغاز الروسية بنتائج عكسية؟

في عام 2022، قررت روسيا، لأول مرة في التاريخ، خفض إمدادات الغاز بشكل كبير للعملاء في الاتحاد الأوروبي. كان هدفها تفاقم أزمة الطاقة الحالية في أوروبا ودفع الدول الأوروبية لتقليل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي كانت تقدمه لأوكرانيا.

لكن من المفارقة أن تسليح موسكو لإمداداتها من الغاز، في الوقت الحالي، كان له التأثيرات الأكثر أهمية على روسيا نفسها.

ويشير تقرير نشره موقع “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية”، إلى أن روسيا فقد مكانتها كمورد رئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي. حيث انخفضت صادراتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى عملاء الاتحاد الأوروبي من ما يقرب من 146 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى ما بين 61 و 62 مليار متر مكعب في عام 2022. يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا (بناءً على اتفاقيات العبور المعمول بها حتى نهاية عام 2024) وعبر تركيا عبر خط أنابيب ترك ستريم، ولكن بكميات أقل من أي وقت مضى. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب العاملة 10 مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ 62 و 42 مليار متر مكعب على التوالي لنفس الفترة من 2021 و 2022. من غير المرجح أن تمدد موسكو وكييف اتفاقية خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا بعد عام 2024 – وهددت روسيا مرارًا وتكرارًا بقطع الإمدادات حتى قبل انتهاء صلاحيتها – مما يعني أن كميات الغاز الروسي التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط الأنابيب من المرجح أن تنخفض أكثر.

أجبر الانخفاض الحاد في الإمدادات إلى أوروبا شركة غازبروم على خفض إنتاج الغاز بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2022. وبينما كانت عائدات الصادرات لا تزال مرتفعة نسبيًا في عام 2022 بسبب أسعار الغاز المرتفعة للغاية في أوروبا – خاصة في النصف الأول من عام 2022، فإن انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل كبير على إيرادات غازبروم في عام 2023.

ومما زاد الطين بلة بالنسبة لموسكو، وجدت الدول الأوروبية موردين جددًا، مما يعني أن غازبروم قد لا تستعيد مكانتها أبدًا كمورد رئيسي للغاز في الاتحاد الأوروبي. بعد الغزو، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو كثفت جهودها لتنويع مصادر الغاز لديها. في 31 مارس 2023، شكلت الاتفاقات المتعلقة بإمدادات الغاز من دول ثالثة أكثر من نصف جميع صفقات الطاقة التي أبرمتها دول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب. وفقًا لبحث ECFR، فإن 56 من اتفاقيات الطاقة الـ 110 التي وقعوها بحلول ذلك الوقت تتعلق بالغاز الطبيعي.

قامت بعض أكبر الأسواق الأوروبية في روسيا بإجراء تغييرات جذرية على سياسة الغاز الخاصة بها، مما سيؤدي إلى عواقب سلبية بشكل خاص على روسيا على المدى الطويل. ألمانيا، التي استوردت أكبر عدد من الغاز الروسي قبل اندلاع الحرب، لا تستورد الغاز الروسي على الإطلاق عبر خط الأنابيب. علاوة على ذلك، قررت السلطات الألمانية بناء العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال وتعزيز التعاون الغازي مع النرويج، التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز في ألمانيا في عام 2022. كما وقعت شركة SEFE الألمانية عقدًا مدته 20 عامًا مع الشركة الأمريكية Venture Global LNG في يونيو 2023 لتزويد الغاز من الولايات المتحدة إلى ألمانيا. كما فقدت روسيا مركزها المهيمن في السوق الإيطالية – ثاني أهم سوق لها بعد ألمانيا. من بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقعت إيطاليا أكبر عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الغاز مع شركاء من دول ثالثة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. علاوة على ذلك، فقدت غازبروم السوق البولندية بشكل لا رجعة فيه. من المسلم به أن بولندا قررت التخلي عن الغاز الروسي في عام 2019، قبل سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذا القرار اعترض عليه علنًا بعض محللي الطاقة. كما عزز الغزو الروسي لأوكرانيا موقف الحكومة، ومن غير المرجح الآن مراجعة نهجها في المستقبل المنظور.

تجبر خسارة السوق الأوروبية روسيا على البحث عن أسواق جديدة، لكن إيجاد بديل سريع وجذاب من الناحية المالية لأوروبا يبدو غير واقعي في الوقت الحالي. حيث لا تستطيع غازبروم حاليًا إعادة توجيه الغاز المستخرج من حقول غرب سيبيريا وتلك الموجودة في شبه جزيرة يامال إلى دول خارج أوروبا وتركيا. لا توجد روابط غازية تسمح لها بتصدير هذه الأحجام إلى الأسواق الآسيوية مثل الصين. إن خط الأنابيب الوحيد الحالي الذي يمكن لشركة غازبروم من خلاله تصدير الغاز إلى الصين هو خط الأنابيب الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2019، Power of Siberia، غير المتصل بشبكة الغاز في غرب روسيا.

تخطط غازبروم لبناء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين – قوة سيبيريا 2 – والذي سيسمح بتصدير 30 مليار متر مربع من الغاز سنويًا من حقول غرب سيبيريا. ومع ذلك، على الرغم من الاتفاقات الأولية التي تم التوصل إليها مع منغوليا والصين بشأن هذه المسألة، لا توجد اتفاقات ملزمة حتى الآن، ولا يوجد عقد لتوريد الغاز إلى الصين عبر هذا الطريق. يتعلق العقد الثاني الحالي لإمدادات الغاز من روسيا إلى الصين، المبرم في فبراير 2022، بأحجام صغيرة (10 مليار متر مكعب سنويًا) من الغاز المستخرج من جزيرة سخالين. حتى لو تمكنت روسيا والصين من تنفيذ مشاريع غاز جديدة، لا يحتاج صانعو السياسة الأوروبيون إلى الذعر. إذا زادت الصين وارداتها من الغاز الروسي، فقد تقلل مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من أماكن أخرى، مما يوفر للعملاء الأوروبيين إمكانية زيادة مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال.

خططت غازبروم لبناء ما يسمى بتحالف الغاز مع كازاخستان وأوزبكستان – وهو الاقتراح الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر 2022 – ليس ذو أهمية كبيرة أيضًا. حيث تمتلك هذه البلدان احتياطياتها الخاصة من الغاز، مما يعني أن وارداتها من روسيا من المرجح أن تقتصر على كميات صغيرة. تم تأكيد ذلك من خلال اتفاقية لمدة عامين تم توقيعها في يونيو 2023 بين غازبروم ووزارة الطاقة في أوزبكستان لتوريد 2.8 مليار متر مربع فقط من الغاز الروسي إلى أوزبكستان سنويًا. حتى لو زادت غازبروم الإمدادات إلى ما بين 4 و 10 مليار متر مربع سنويًا – وهو ما يراه بعض خبراء الطاقة الروس محتملاً – فإن مثل هذه الأحجام لا تضاهي تلك التي قدمتها سابقًا إلى أوروبا. تناقش موسكو أيضًا استخدام كازاخستان وأوزبكستان كدولتين عبور لصادرات الغاز الروسي إلى الصين، لكن احتمالات ذلك ضبابية. تتصل دول آسيا الوسطى بروسيا بواسطة شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لمركز آسيا الوسطى، لكن البنية التحتية قديمة جدًا وقد تم استخدامها بشكل أساسي لنقل الغاز من دول المنطقة إلى روسيا. ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تقنيًا استخدام خط الأنابيب للشحنات العكسية من روسيا إلى كازاخستان وأوزبكستان، وربما إلى الصين.

تحافظ روسيا على صادرات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي – والتي زادت من 16 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2022 ونمت في النصف الأول من عام 2023 – لكن من غير المرجح أن ترتفع بشكل كبير.

لدى روسيا حاليًا محطتان كبيرتان لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعملان بكامل طاقتهما، يامال للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال Sakhalin-2 في الشرق الأقصى، ومحطات تصدير صغيرة في غرب روسيا، كريوغاس فيسوتسك ومصنع كيه إس بورتوفايا، الذي تم إطلاقه في خريف عام 2022. لكن يبدو أن المشروع الواعد في خط الأنابيب، وهو مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، قد تأخر. حيث أطلقت نوفاتيك، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا بعد غازبروم، أول خط إنتاج للمصنع في يوليو، لكن من غير المتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة حتى العام المقبل. حتى بمجرد تشغيل الخط الأول بكامل طاقته، يتوخى المشروع خطين إنتاجيين آخرين. قد تكون عقوبات التكنولوجيا الغربية هي السبب الرئيسي للتأخير حيث لا تمتلك روسيا حاليًا تقنية خاصة بها لبناء مصانع الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق. أعلنت Novatek عن تطوير تقنية Arctic Mix الخاصة بها، ولكن من الصعب تقييم فعاليتها في هذه المرحلة.

كان رد أوروبا على حرب الغاز في موسكو ناجحًا حتى الآن، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لتجارة الطاقة الروسية. يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مواصلة جهودهم للحد بشكل دائم من اعتمادهم على إمدادات الغاز الروسية، والتعاون مع موردي الغاز البديلين وتقليل الاستهلاك الإجمالي للغاز. كما يجب أن تواصل المفوضية الأوروبية آليتها المشتركة لشراء الغاز للمساعدة في ذلك. إلى جانب ذلك، يجب على الدول الأوروبية الحفاظ على عقوبات تكنولوجيا الطاقة ضد روسيا وإغلاقها وحتى تشديدها، مما يحد أو على الأقل يعيق مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا. وأخيرًا، يجب عليهم متابعة المقترحات الواردة في مسودة استنتاجات قمة مجموعة السبع الأخيرة لفرض عقوبات على واردات الغاز في نهاية المطاف عبر خطوط أنابيب يامال-أوروبا ونورد ستريم 1 التي تم إخراجها من الخدمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.