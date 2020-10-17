بالصلاة تزهو الحياة

‏لكل مصيبة تمر بك حلاً ولكل أمر صعب يوم ويتيسر لا تقلق وضع ببالك بأنك أن ذكرت الله دائماً ذكرك واحمد الله وامضي بحياتك ولا عليك اهتم بنفسك جيداً.

‏أن شاهدت بأن أمورك تتعسر جداً وتتعثر سيأتيك الفرج من حيث لا تعلم وتكون بصحة وعافية اهدأ وهدأ قلبك وفؤادك كلها أيام وستزول بإذن الله.

‏احمد الله في أصعب حالاتك وقم على سجادتك واخشع لربك ونام وأنت مرتاح البال لأنه الله سيدبرها لك واطمئن لا شيء هناك يقلقك لأنك مع الله وفي ظله والرحمن سيحفظك.

‏لا تقلق من غداً لا تكون عجولاً لشيء طلبته ولم يستجيب الله لك وسيعطيك دعوتك في وقتها ويستجيب وكأنها لم تضيق عليك يوماً وكأنها فرجت من حيث الضيق وفرجت عليك وعلى قلبك ويقيناً ستفرح.

‏طمن القلب والفؤاد والروح والجسد بأن الذي لك سيأتيك ولو كان من وراء عدوك سيأتيك ومكتوب إليك لا تحزن من شيء ولا ترهق جسدك وثق بأن لك رب يراك ويسمعك ويسمع ندائك ويستجيب دعاءك ويأتي بالخير لك والأمان وكل الإزدهار فقط اذكره.

‏عليك بالصلاة كثيراً لا تهمل فرضك سيتحقق كل ما في قلبك عليك بإسعاد غيرك سيسعدك ربك عليك بالمواضبة على الطاعات وفعل الخيرات وإتاء الزكاة تأكد كل الأغلال التي بيدك ستتقطع وتذهب إلى حيث تمنيت وادعوا الله ولا تكن كسولاً ولا تحزن كثيراً وأرح قلبك وسيأتي ربك لكل شيء مكتوب لك.