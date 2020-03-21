فيروس كورونا: متى سينتهي التفشي وتعود الحياة إلى طبيعتها؟

العالم مغلق. أصبحت الأماكن التي كانت تعج بصخب وضجيج الحياة اليومية في الماضي مدن أشباح مع فرض قيود هائلة على حياتنا – من عمليات الإغلاق -وإغلاق المدارس إلى قيود السفر وحظر التجمعات الجماعية.

إنها استجابة عالمية لا مثيل لها لمرض ما. ولكن متى ستنتهي ومتى سنتمكن من مواصلة حياتنا؟

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يعتقد أن المملكة المتحدة يمكن أن “تغير مسارها” ضد تفشي المرض في غضون الأسابيع الـ 12 المقبلة ، ويمكن للدولة ارسال حزم فيروسات التاجية”.

ولكن حتى إذا بدأ عدد الحالات في الانخفاض في الأشهر الثلاثة المقبلة ، فإننا سنظل بعيدين عن النهاية.

قد يستغرق المد وقتًا طويلاً للخروج – ربما سنوات.

من الواضح أن الاستراتيجية الحالية لإغلاق أجزاء كبيرة من المجتمع ليست مستدامة على المدى الطويل. إن الضرر الاجتماعي والاقتصادي سيكون كارثيا.

ما تحتاجه البلدان هو “استراتيجية خروج” – وطريقة لرفع القيود والعودة إلى وضعها الطبيعي.

لكن الفيروس التاجي لن يختفي.

إذا رفعت القيود التي تعوق الفيروس ، فسترتفع الحالات حتمًا.

يقول مارك وولهاوس ، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة: “لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق باستراتيجية الخروج وكيف نخرج من هذا”.

.”إنها ليست المملكة المتحدة فقط ، ولا توجد دولة لديها استراتيجية خروج”

إنه تحد علمي واجتماعي هائل.

هناك ثلاث طرق للخروج من هذه الفوضى:

التلقيح

عدد يكفي من الناس يطورون مناعة من خلال العدوى

أو تغيير سلوكنا / مجتمعنا بشكل دائم

كل من هذه الطرق من شأنها أن تقلل من قدرة الفيروس على الانتشار.

اللقاحات – على الأقل من 12-18 شهرًا- :

يجب أن يمنح اللقاح الشخص مناعة حتى لا يمرض إذا تعرض له..

تحصين ما يكفي من الناس ، حوالي 60٪ من السكان ، والفيروس لا يمكن أن يسبب تفشي المرض – المفهوم المعروف باسم مناعة القطيع.

تم إعطاء أول شخص لقاحًا تجريبيًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن سُمح للباحثين بتخطي القواعد المعتادة لإجراء اختبارات الحيوانات أولاً.

تجري أبحاث اللقاحات بسرعة غير مسبوقة ، ولكن ليس هناك ما يضمن نجاحها وسيتطلب التحصين على نطاق عالمي.

أفضل تخمين هو أن اللقاح يمكن أن يظل على بعد 12 إلى 18 شهرًا إذا سار كل شيء بسلاسة. هذا وقت طويل للانتظار عند مواجهة قيود اجتماعية غير مسبوقة خلال وقت السلم.

وقال البروفيسور وولهاوس لبي بي سي “انتظار اللقاح لا يجب أن يحترم باسم” الاستراتيجية “، هذه ليست استراتيجية.

مناعة طبيعية – على بعد عامين على الأقل:

تتمثل استراتيجية المملكة المتحدة قصيرة المدى في تقليل الحالات قدر الإمكان لمنع المستشفيات من الإرهاق – عندما تنفد أسرّة العناية المركزة ثم ترتفع الوفيات.

بمجرد أن يتم قمع الحالات ، قد يسمح برفع بعض الإجراءات لفترة – حتى ترتفع الحالات وهناك حاجة إلى جولة أخرى من القيود.

عندما يكون هذا غير مؤكد. وقال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة ، السير باتريك فالانس ، “إن وضع حدود زمنية مطلقة للأشياء غير ممكن.”

يمكن أن يؤدي القيام بذلك ، دون قصد ، إلى مناعة القطيع حيث يصاب المزيد والمزيد من الناس.

لكن هذا قد يستغرق سنوات لبناء ، وفقًا للأستاذ نيل فيرغسون من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: “نحن نتحدث عن كبح انتقال العدوى على المستوى الذي نأمل أن يصاب به جزء صغير جدًا من البلاد”.

لذا اخيرا، إذا واصلنا ذلك لمدة تزيد عن عامين ، فربما يكون جزءًا كافيًا من الدولة في تلك المرحلة قد أصيب بالعدوى لإعطاء درجة من حماية المجتمع.

ولكن هناك علامة استفهام حول ما إذا كانت هذه الحصانة ستستمر. تؤدي الفيروسات التاجية الأخرى ، التي تسبب أعراض نزلات البرد الشائعة ، إلى استجابة مناعية ضعيفة جدًا ويمكن للناس اكتشاف نفس الخطأ عدة مرات في حياتهم.

البدائل – لا توجد نقطة نهاية واضحة

وقال البروفيسور وولهاوس “الخيار الثالث هو التغييرات الدائمة في سلوكنا التي تسمح لنا بالحفاظ على معدلات انتقال منخفضة”.

وقد يشمل ذلك الإبقاء على بعض الإجراءات التي تم وضعها. أو إجراء اختبارات وعزل صارم للمرضى في محاولة للبقاء على اطلاع على أي تفشي.

يضيف البروفيسور وولهاوس: “لقد قمنا بالكشف المبكر والاتصال في المرة الأولى ولم يفلح ذلك”.

يمكن أن يساعد تطوير الأدوية التي يمكن أن تعالج عدوى Covid-19 بنجاح الاستراتيجيات الأخرى أيضًا.

يمكن استخدامها بمجرد أن يظهر الأشخاص أعراضًا في عملية تسمى “التحكم في النقل” لمنعهم من تمريرها إلى الآخرين.

أو لعلاج المرضى في المستشفى لجعل المرض أقل فتكًا وتقليل الضغوط على العناية المركزة. وهذا من شأنه أن يسمح للبلدان بالتعامل مع المزيد من الحالات قبل الحاجة إلى إعادة التأمين.

زيادة عدد أسرة العناية المركزة سيكون لها تأثير مماثل من خلال زيادة القدرة على التعامل مع تفشي أكبر.

سألت كبير المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة ، البروفيسور كريس ويتتي ، ما هي استراتيجية الخروج.

قال لي: “على المدى الطويل ، من الواضح أن اللقاح هو أحد سبل الخروج من هذا ونأمل جميعًا أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وأن “عالمياً ، سيخرج العلم بحلول”.