هل فعلاً تحول لبنان من “سويسرا الشرق” إلى “فنزويلا الشرق”!

كتب “جوزيف طوق” في صحيفة “الجمهورية” (لبنان… فنزويلا الشرق!):

تعالوا ننسى اليمن، والعراق، وسوريا… تعالوا ننسى مالي، وسيرياليون، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجنوب السودان.

تعالوا ننسى كلّ هذه الدول التي تعاني من حروب وفساد وفقر وإهمال، ودعونا اليوم نحتفل بلبناننا العظيم، الذي استطاع بفضل حكمة سياسييه وقيادة زعمائه الحزبيين والروحيين والعلمانيين أن يجتاز رحلة الألف ميل إلى حضيض التصنيفات المالية والاقتصادية والسياحية والسياسية والأمنية.

فعلاً، لقد كانت رحلة طويلة وشاقة، ولكن ببركة كل واحد نجّد مؤخرته على كرسي الحكم، استطعنا أن نشوّه صورة لبنان، وخلقنا مكانه وحشاً جامحاً يلتهم أبناءه ويتجشّأ آمالهم وأحلامهم ومستقبلهم.

إنّها بالفعل مناسبة تاريخية للاحتفال بحصول لبنان على لقب «فنزويلا الشرق»، بعدما ملّ من أن يكون «سويسرا الشرق»، وفي الملل، ضرر يمكن أن ينسحب على جميع مكوّنات البلد.

فصراحة، كنّا قد سئمنا من القطاع المصرفي المستقر والجبّار الذي استقطب أموال المنطقة والإقليم. والقطاع السياحي المغري، الذي جذب العرب والأجانب إلى شطآننا وجبالنا وفنادقنا، ومن القطاع الزراعي الغني، الذي انفرد بفصول لبنان الأربعة ليكون منتجاً على مدار السنة. كنا قد سئمنا من القيادات السياسية الوطنية التاريخية التي وضعت لبنان أولوية في أجنداتها، ومن رجالات الفكر والثقافة الذين زيّنوا الهوية اللبنانية ورفعوا إسم بلدهم عالياً أينما حلّوا…”