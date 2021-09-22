آخر إطلالة لمايا دياب تشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “أهلاً وسهلاً”. “أهلا وسهلا” من كلمات محمد الكياتي، وألحان محمد يحيى، وإخراج جاد شويري.

وطرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي “حطالي روج” مؤخرا وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها «أكثر شوية» الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

وأغنية “حطالي روج” من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت وتحمل طابع البهجة والفرح.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.