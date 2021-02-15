آخر تطورات أزمة راموس مع ريال مدريد.. "انتهى كل شيء"

في آخر التطورات بشأن أزمة تجديد عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد ، كشفت تقارير إعلامية عن وصول الرحلة إلى نهايتها بين الطرفين.

وقال جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير: ”راموس سوف يغادر في نهاية الموسم، انتهى كل شيء ولا مجال للتراجع، والشيء الذي سوف يتم الحديث عنه متى سوف يكون الإعلان عن ذلك، النادي بالفعل يخطط لبدء المشروع دون راموس والبحث عن بديل“.

وأضاف: ”في ريال مدريد يتعاملون مع حقيقة أن راموس سيرحل ويفهمون أنه يستحق التوقيع لأي فريق يمنحه فرصة إنهاء مسيرته بعقد كبير، النادي لن يمنحه المزيد من الأموال في ظل الظروف الحالية“.

وتابع: ”أعتقد أن راموس مخطئ، أقول له ابذل جهدا الآن ووقع لمدة عامين مع تخفيض راتبك 10%، وعندما يتحسن الوضع الاقتصادي سيتحسن عقدك“.

وكانت عدسات الكاميرات رصدت راموس مع مسؤولي ريال مدريد في مدرجات ملعب ألفريدو دي ستيفانو بين شوطي مباراة الفريق أمام فالنسيا، أمس الأحد، من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إلى أن راموس يبدو أنه كان يتحدث بشأن تجديد عقده مع نائب الرئيس إدورادو فيرنانديز، والمدير العام أنخيل سانشيز وأنطونيو جاليانو مدير العلاقات العامة.

وينتهي عقد راموس بحلول نهاية الموسم الجاري، إذ عرض ريال مدريد على راموس تمديد عقده لعام آخر براتب أقل من الذي يتقاضاه الآن، لكن قائد ”الميرنغي“ لم يوافق، بل طالب بتجديد عقده لموسمين، مع تحسين راتبه الحالي، أو تركه كما هو دون تخفيض.

وتتمثل سياسة ريال مدريد في أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما يتلقون عروض التجديد لمدة موسم واحد فقط.

وتزعم تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني تلقى عدة عروض، خاصة من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويغيب صاحب الـ34 عاما عن المشاركة فى مباريات الفريق في الفترة الأخيرة بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الركبة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة من 6 إلى 7 أسابيع.

وكان راموس انضم لصفوف ريال مدريد في 2005 قادما من إشبيلية، وخاض مع ”الميرنغي“ 668 مباراة في جميع المسابقات وسجل 100 هدف.

يذكر أن دافيد ألابا المرشح الأول لخلافة راموس، كون عقده مع بايرن ميونخ ينتهي هذا الصيف.