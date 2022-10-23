آخر تطورات إصابة ثنائي ريال مدريد بنزيما وفالفيردي

كشفت صحفية إسبانية عن آخر التطورات الخاصة بإصابة ثنائي ريال مدريد، كريم بنزيما وفيدريكو فالفيردي.

وتعرض فالفيردي للإصابة مع نهاية مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، مساء أمس، التي جمعتهما في بطولة الدوري الإسباني، بينما لم يشارك بنزيما بسبب إصابته.

وأوضحت صحيفة أرانشا رودريغيز،، أن “فالفيردي اجتاز الفحوصات الطبية، إذ لا يعاني اللاعب من إصابة خطيرة، فقط مجرد ضربة في الفخذ، ولن يشارك في مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا”.

وأضافت ، أن “فالفيردي وكريم بنزيما يتم إعدادهما للمشاركة ضد جيرونا يوم الأحد المقبل”.

وعلى ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، أكرم ريال مدريد ضيافة إشبيلية بالفوز عليه بنتيجة 3-1 ليغرد منفردًا على صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الـ81، أطلق فالفيردي تسديدة صاروخية سجل منها الهدف الثالث الحاسم للريال، لكن الخبر السيئ كان مغادرته لملعب المباراة ممسكًا بفخذه الأيمن ليثير قلق جماهير الميرنغي، ولكن التقارير أكدت أن الإصابة بسيطة.

ريال مدريد رفع رصيده بعد الفوز على إشبيلية إلى 31 نقطة في الصدارة منفردًا بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يخوض مباراة في الجولة ذاتها مساء الأحد أمام أتلتيك بلباو.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي أسندت إليه إدارة مباراة لايبزيغ وريال مدريد، المحدد موعدها، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسيدير الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة لايبزيغ ضد ريال مدريد، بالمجموعة السادسة، بمعاونة حكم الفيديو المساعد باولو فاليري، إضافة للمساعدين الإيطاليين سيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، وسيكون دانييلي دوفري حكمًا رابعًا، والإنجليزي ستيوارت أتويل مساعدًا لحكم تقنية الفيديو المساعد.