كشف الإعلامي محمد علي خير، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص في ضاحية مصر الجديدة.

أضاف خلال برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور”: الفنانة دلال عبد العزيز ما تزال في غرفة معزولة ولا يوجد تليفزيون في غرفتها، ولكن يتم توفير لها مشاهدة بعض المنصات مثل “شاهد” و”واتس آب”، وذلك لضمان عدم معرفة أي أخبار عن رحيل زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

تابع: “دلال عبد العزيز لا تعرف حتى الآن أن زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي”، لافتًا إلى أنها لا تستطيع أن تغادر فراشها، ولا تزال أنبوبة الأكسجين معلقة في أنفها.

وأردف: “تحدث طفرات وتحسن في حالة دلال عبد العزيز ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسجين”، مناشدا الدعاء لها بأن يتم شفاؤها.

كانت الفنانة إيمي سمير غانم قالت خلال زيارتها قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم بمدافن “الوفاء والأمل” بمنطقة مدينة نصر تزامنا مع الجمعة الرابعة لوفاته عند توجيه السؤال لها عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز: “كويسة.. مش عارفة”.

كما زار قبر الفنان الراحل سمير غانم صباح الجمعة الماضية عدد من أفراد أسرته وأشقائه، وقاموا بتوزيع الأموال والأطعمة صدقة على روحه، وذلك بحسب “فيتو”.