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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم المصاب بكورونا

10 - مايو - 2021
الممثل المصري سمير غانم

الممثل المصري سمير غانم

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في آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم المصاب بفيروس كورونا ، نفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، ما يشاع عن دخول سمير غانم، في غيبوبة، حيث يرقد في المستشفى بحالة حرجة نتيجة خلل في وظائف الكلى.

وقالت عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية المصرية، في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع، إنها تتابع حالة الفنان سمير غانم، ولا صحة لما يتم تداوله حول دخوله في غيبوبة.

وأكدت أن الفنان المصري يمكث في غرفة العناية المكثفة، حيث تعرض لأزمة تنفسية أثرت على صدره ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

والأحد، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، قوله إن حالته الصحية غير مستقرة، أما زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، فحالتها مستقرة و”تتلقى العلاج” وفق بروتوكول كورونا.

وذكرت الصحيفة أن الفنان سمير غانم، تعرض لوعكة صحية بعد إصابته بـ”خلل في وظائف الكلى”، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما تتعافى زوجته حاليا من الإصابة بالفيروس.

ونقل سمير غانم (84 عاما)، الخميس، إلى مستشفى بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأصيبت ابنة الفنان المصري، دنيا سمير غانم، ووالدتها بالفيروس، مع أفراد في طاقم إنتاج مسلسل “عالم موازي”، الذي تلعب دنيا دورا فيه، قبل عدة أيام.

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