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آخر تطورات مستقبل بنزيما مع ريال مدريد

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2023 8:21 مساءً
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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كشفت بعض التقارير الصحفية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد الإسباني.

واتخذ الميرنغي قرارا حاسما بشأن بنزيما، مهاجم وهداف الفريق، الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن إدارة ريال مدريد استقرت على تجديد عقد كريم بنزيما لمدة موسم واحد فقط، وينتهي في يونيو 2024، بعد نهاية الموسم المقبل.

وجاء ذلك ردا على التقارير التي أكدت وجود نية للاستغناء عن بنزيما بعد نهاية الموسم الحالي، نتيجة تقدمه في السن ومعاناته من إصابات بالجملة.

وكانت تقارير إعلامية قالت خلال وقت سابق إن بنزيما محط أنظار بعض أندية الدوري السعودي، بجانب إمكانية رحيله عن القارة الأوروبية صوب الولايات المتحدة.

ويمثل بنزيما (35 عاما) عنصرا أساسيا في تشكيلة ريال مدريد، وهو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم خلال العام الماضي، بعد أن لعب الدور الأكبر في التتويج بالعديد من الألقاب مع بطل أوروبا وإسبانيا التاريخي.

ويأمل بنزيما في استعادة مستواه المعهود مع “الميرينجي” خلال ما تبقى من مباريات حاسمة في الموسم الحالي على كافة الأصعدة، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

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