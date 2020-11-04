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آخر طرائف كورونا..سانتا كلوز افتراضي لزيارة الأطفال

منذ ساعة واحدة
سانتا كلوز

سانتا كلوز

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سيُحرم ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم هذا ، من مشاهدة واللعب مع سانتا عشية عيد الميلاد ، بسبب تفشي وباء كورونا.

يبدو أن طوارئ كورونا غيرت العديد من العادات السنوية لعيد الميلاد، أبرزها استبدال وجود سانتا كلوز في مراكز التسوق بمكالمات افتراضية.

ومن هنا قررت إحدى شركات مدينة تورنتو الكندية توظيف أشخاص للعمل مثل سانتا كلوز، لعمل زيارات افتراضية للأطفال في الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لمجلة ” Travel + Leisure” الأمريكية المتخصصة في مجال السياحة.

“مكالمات مباشرة مع سانتا” هو موقع جديد دشنه الآباء لتوظيف “بابا نويل” محترفين لنشر بهجة عطلة “الكريسماس” من خلال الدردشة مع الأطفال.

سيجني من يعمل في هذه المهنة الموسمية 25 دولاراً كندياً للساعة، وسيتم منح نقاط المكافأة لأولئك الذين لديهم معرفة بأجمل ألعاب هذا العام.

سيُطلب من بابا نويل المحترفين أن يظلوا على طبيعتهم طوال المكالمات على موقع “زووم” ويجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع الأسئلة الصعبة للأطفال من أجل تجربة رائعة.

يجب على “سانتا كلوز” المحتمل أن يكون لديه خزانة ملابسه الخاصة للشخصية، واتصال إنترنت قوي، وجهاز كمبيوتر حديث، ومساحة هادئة مخصصة للعمل.

ولكن سيتم توفير خلفية وميكروفون وكاميرا ويب لموظفي “بابا نويل” بالإضافة إلى وجود الدعم الفني في شكل شخصية قزم طوال فترة المكالمات.

وستكون مكالمات سانتا كلوز مع الأطفال متاحة ابتداءً من هذا الشهر حتى ليلة عيد الميلاد، ويمكن للوالدين الاختيار من بين 3 حزم تتراوح أسعارها ما بين 20 و50 دولاراً كندياً.

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