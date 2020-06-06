آخر مشاركاته “سنرحل يوما دون وداع”.. وفاة إعلامي سعودي شاب تفجع متابعيه

توفي الإعلامي السعوي الشاب، علي حكمي، غرقا في مياه البحر الأحمر بمنطقة جازان، مما سبب صدمة كبيرة لدى معجبيه ومحبيه.

وكشف بعض أصدقائه أن الراحل لقي مصرعه مساء يوم الجمعة غرقاً في شاطئ جزيرة المرجان في جازان أثناء ممارسته السباحة، دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وبحسب صحيفة “عاجل” السعودية، كتب حكمي في آخر مشاركة له “سنرحل يوما دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد، لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وأرزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت”.

وقال الإعلامي زياد الشهري: “قبل أقل من ٣ ساعات كان يصور سناب وسعيد بالأمطار، والأن هو في ذمة الله! الحياة قصيرة جدا جدا جدا. الله يغفر لك ويرحمك”.

واعتاد الإعلامي الراحل أن يعرف عن نفسه عبر حسابه على تويتر بـ”أخوكم علي حكمي … إعلامي ومقدم برامج،شاعر، كاتب صحفي، مدير علاقات عامة لعدة جهات، حاصل على جائزة الحوار الاعلامي لعام ٢٠١٨، مشارك في عدة مناسبات وفعاليات، عضو في اكثر من جهة تطوعيه، الأهداف كبيرة والقادم أجمل”.