آرسنال يستعيد صدارة البريمرليغ بفوز درامي على ليفربول

حقق آرسنال فوزا دراميا بنتيجة 3-2 على ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الإمارات ووقع البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الأول لآرسنال بعد 57 ثانية من صافرة بداية المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من مارتن أوديغارد.

وأدرك المهاجم القادم من أوروغواي داروين نونيز التعادل لليفربول في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من لويس دياز.

ونجح آرسنال في إنهاء الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له بوكايو ساكا هدفا في الدقيقة 45+5 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة عرضية من غابرييل مارتينيلي.

وأدرك المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 53 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جوردان هندرسون.

وفي الدقيقة 69 قرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إخراج النجم المصري محمد صلاح وأشرك مكانه البرازيلي فابينيو.

واحتسب الحكم مايكل أوليفر ضربة جزاء لآرسنال بعد تدخل من على تياغو ألكانتارا على غابرييل جيسوس.

ونجح بوكايو ساكافي تسجيل ضربة الجزاء بنجاح ليخرج آرسنال فائزا 2/1 في الدقيقة 76.

وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وليفربول فاز الغانرز مرتين، في حين فاز الريدز 5 مرات، وتعادلا ثلاث مرات، فاز آرسنال فيهما بضربات الترجيح.

وحقق آرسنال الفوز الثامن وخسر مرة وحيدة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليعود الغانرز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

أما ليفربول فخسر للمرة الثانية وتعادل 4 مرات وفاز مرتين فقط لتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على غلاسكو رينجرز يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف الريدز مانشستر سيتي يوم الأحد 16 أكتوبر في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما آرسنال فيخرج لمواجهة بودو/غليمت في الدوري الأوروبي يوم الخميس، ثم يواجه ليدز يونايتد، ثم يصطدم بمانشستر سيتي يوم 19 أكتوبر في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.