أرسنال يقسو على إيفرتون ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ابتعد أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 4/0 على ضيفه إيفرتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب ليفربول 2/0 على ولفرهامبتون.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدمًا 2/0.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من أوليكساندر زينشينكو.

وأضاف غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من ساكا.

ووقع مارتن أوديغارد ثالث أهداف آرسنال في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من لياندرو تروسارد.

وجاء الهدف الرابع بتوقيع غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 80 وأيضًا بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إدوارد نيكيتاه.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط على مانشستر سيتي الثاني الذي لعب أيضًا 25 مباراة، وجمدت الخسارة رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الـ18.

وحقق آرسنال الفوز الـ19، وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات، في حين فاز مانشستر سيتي 17 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 4 مرات.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، في الجولة الـ26.