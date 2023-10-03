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آسر ياسين ينضم لطاقم عمل فيلم "فرقة الموت"

منذ دقيقة واحدة
آسر ياسين

آسر ياسين

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أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “فرقة الموت”، عن انضمام النجم آسر ياسين لطاقم عمل الفيلم.

الفيلم من بطولة أحمد عز، منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينات في الصعيد، الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد.

وبجانب “فرقة الموت” تستعد الشركة المنتجة لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء تصوير فيلم “سارة وعلي” من بطولة منة شلبي وأحمد داوود، والانتهاء من باقي فريق العمل لبدء التصوير في الفترة المقبلة، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

من ناحية أخرى تستعد الشركة لعرض فيلم “شماريخ” خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، ويجسد آسر ياسين خلاله دور صاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي. وإخراج عمرو سلامة.

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