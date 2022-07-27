الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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آشر سميث تنسحب من ألعاب الكومنولث بسبب الإصابة

منذ 3 دقائق
آشر سميث

آشر سميث

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قال الفريق الإنجليزي المشارك في دورة ألعاب الكومنولث في برمنجهام اليوم الأربعاء إن العداءة دينا آشر-سميث انسحبت من البطولة بعد إصابتها في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيبت العداءة في الساق اليسرى خلال نهائي سباق التتابع أربعة في 100 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية.

وقالت آشر-سميث البالغ عمرها 26 عاما “لسوء الحظ تعرضت لإصابة خفيفة ولن أكون جاهزة للمشاركة في المنافسات الأسبوع المقبل في ألعاب الكومنولث.

“أعشق المنافسة أمام الجماهير البريطانية وكنت متحمسة للغاية للعودة إلى برمنجهام ولذلك أشعر بحزن شديد لغيابي عن الألعاب لكني أثق أن باقي الرياضيين سيقدمون بطولة رائعة”.

وكان من المقرر أن تنافس آشر-سميث في سباقي 100 وأربعة في 100 متر في برمنجهام.

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