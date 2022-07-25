آمال ماهر تروج لحفلها.. "أنا رجعالكم تاني"

روجت الفنانة أمال ماهر، لحفلها التي ستعود به للساحة والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

وكتبت آمال ماهر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أنا رجعالكم تاني.. وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد.. وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا”.

وأضافت: “أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي.. ودا هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية.. هستناكم كلكم نغني مع بعض”.

وظهرت آمال ماهر، الأيام الماضية في فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: “جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير.