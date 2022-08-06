السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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آمال ماهر توافق على زواج ابنها من هذه الفتاة.. اليكم التفاصيل

منذ 3 دقائق
المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

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عبرت الفنانة آمال ماهر، عن شعورها تجاه ابنها الوحيد “عمر” من زوجها السابق الملحن محمد ضياء.

جاء ذلك خلال فقرة الإجابة على أسئلة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها على “إنستغرام”، وردت آمال ماهر على سؤال أحد من جمهورها وكان: “هو عمر كام سنة ولما كبر بقيتي تحسي إنه راجلك ومسئول عنك؟”.

وأجابت آمال ماهر قائلة: “عمر عنده 18 وأنا خلفته وأنا عندي 18، وطبعا بحس إنه كل حاجة في حياتي”، كما وجهت إحدى متابعيها تساؤلا بشأن الزواج منه قائلة: “موافقة على الزواج” لترد آمال ماهر: “موافقة”.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة لجمهورها، عقب نجاح حفلها في مصر.

وشاركت آمال ماهر مقطع فيديو من تحضيرات حفلها، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت قائلة: “ممتنة من كل قلبي لجمهوري العزيز على كل الدعم والحب والتشجيع، وكأني لم أغيب أو أبعد عنكم ولو للحظة”.

وتابعت: “رهاني الدائم كان عليكم ويا رب أكون عند حسن ظنكم، وأقدم لكم ما تستحقونه من فن راقي يليق بشعب مصر والجمهور العربي الحبيب، مع خالص حبي.. آمال ماهر”.

وفاجأت الفنانة آمال ماهر، جمهورها في حفل ليلة الجمعة 29 يوليو، بأغنية ذرة رجولة، من ألبومها الجديد المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشاد الجمهور بجمال وقوة صوتها في الحفل وغنوا معها جميع أغانيها الشهيرة حتي الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

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